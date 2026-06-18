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Meglepő fordulat: Brüsszelben döntést hoztak a műhúsról, ez jelentős segítséget jelent a vásárlóknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Brüsszelben új szabályokkal védenék a gazdákat és a vásárlókat az élelmiszerpiacon. A műhús esetében nem használhatnák a hagyományos húsos elnevezéseket. Magyarország ezen a téren már korábban lépett és szigorúbb intézkedéseket hozott.
Dénes Zoltán
2026.06.18, 13:46

Újabb fontos döntést hozott az Európai Parlament (EP) az agrár- és élelmiszerpiac szabályozásáról: a képviselők elfogadták azokat az új intézkedéseket, amelyek meglátásuk szerint, erősítenék a gazdák alkupozícióját az élelmiszerláncban, átláthatóbbá tennék a termékjelöléseket, és egyértelműbb szabályokat adnának arra, mit lehet húsnak nevezni az uniós piacon. Ez a műhús további sorsát is befolyásolhatja. 

műhús, növényi alapú hús, hús definicíó,Európai Parlament
Műhús ügyében érkezett kemény üzenet Brüsszelből: a steak maradjon steak Fotó: Kaspars Grinvalds

A döntés legnagyobb visszhangot kiváltó eleme, hogy az EP által elfogadott jogszabály szerint a hús az „állatok ehető részeit” jelenti. Ez nem pusztán technikai pontosítás: a szabályozás külön listát állítana fel azokról az elnevezésekről, amelyeket kizárólag valódi húskészítmények esetében lehetne használni. A védett kifejezések között szerepelne többek között:

  • a marha,
  • borjú,
  • sertés,
  • baromfi, csirke, pulyka, kacsa, liba,
  • bárány, kecske,
  • steak, tarja, karaj, oldalas, comb, szárny, mell, máj, bacon
  • és T-bone (egy népszerű marhaszelet, amely a nevét a benne található T alakú csontról kapta) is.

Ez azt jelentené, hogy a laboratóriumban, sejttenyésztéssel előállított termékek, illetve más, húst nem tartalmazó alternatívák nem használhatnák ezeket az elnevezéseket. A cél az uniós indoklás szerint a fogyasztók jobb tájékoztatása és az, hogy a vásárlók egyértelműen tudják, hogy állati eredetű húskészítményt, növényi alternatívát vagy sejttenyésztett terméket vesznek le a polcról.

Műhús: nemcsak névvitáról van szó

A műhús körüli vita évek óta megosztja Európát. Támogatói szerint a sejttenyésztett hús technológiai innováció, amely hosszabb távon csökkentheti az állattartás környezeti terhelését, mérsékelheti a föld- és vízigényt, valamint alternatívát adhat azoknak, akik állati eredetű fehérjét fogyasztanának, de kevesebb vágóállat felhasználásával.

Az ellenzők ezzel szemben arra hívják fel a figyelmet, hogy a technológia ipari méretű alkalmazása még számos kérdést vet fel: nem világos, milyen költségszinten lehet nagy tömegben előállítani, milyen lesz a fogyasztói elfogadottsága, hogyan illeszkedik a hagyományos állattartásra épülő európai agrármodellbe, és milyen hatással lehet a vidéki térségek munkahelyeire.

A mostani EP-döntés ezért nem önmagában a műhús engedélyezéséről vagy tiltásáról szól, hanem arról, hogy az ilyen termékek milyen néven jelenhetnek meg. Brüsszel ezzel gyakorlatilag azt mondaná ki: a fogyasztóvédelmi és agrárpiaci szempontok miatt a húsos kifejezéseket a valódi, állati eredetű húskészítmények számára kell fenntartani.

Magyarország már korábban lépett

Magyarország ennél jóval keményebb irányt választott. A magyar szabályozás már korábban a laboratóriumi hús előállításának és forgalomba hozatalának általános tilalmát célozta, a jogalkotói indoklás szerint az emberi egészség, a környezet, a fenntartható agrárium és a hagyományos vidéki életforma védelme érdekében.

A magyar megközelítés tehát nemcsak címkézési kérdésként kezeli a műhúst, hanem agrárstratégiai és társadalmi ügyként. A szabályozás logikája szerint a laboratóriumi hús terjedése nem csupán új élelmiszeripari technológia lenne, hanem közvetlenül érinthetné az állattartókat, a vidéki munkahelyeket, a takarmánytermelést, a feldolgozóipart és a hagyományos magyar élelmiszer-gazdaság egészét.

A magyar jogalkotás a laboratóriumi hús fogalmát is meghatározta, és a tilalom megsértése esetére az élelmiszerlánc-felügyeleti szabályok alkalmazását helyezte kilátásba. A kivételek szűk körűek: a magyar szabályozási irány a műhús élelmiszerként történő előállítását és forgalmazását zárná ki, miközben bizonyos egészségügyi vagy állategészségügyi célú felhasználás külön kezelhető.

A gazdák alkupozícióját is erősítenék

Az EP-csomag ugyanakkor nemcsak a hús definíciójáról szól. A képviselők nagy többséggel támogatták azokat az intézkedéseket is, amelyek célja, hogy az élelmiszerek végső ára jobban tükrözze a termelők tényleges költségeit, és közvetlenebb hatása legyen a gazdák jövedelmére.

A tagállamoknak referenciaértékeket kellene közzétenniük, amelyeket a szerződéses kapcsolatokban lehetne használni. Emellett erősödne a termelői szervezetek szerepe is: ezek közvetlenül tárgyalhatnának a vevőkkel, és szigorúbb szabályok védenék őket attól, hogy a felvásárlók megkerüljék a szervezeteket, és egyenként próbáljanak nyomást gyakorolni a gazdákra.

Az egyébként válságos hónapokat élő tejágazat külön védelmet kapna: az új szabályok kötelező írásbeli szerződéseket írnának elő a tejtermelők jövedelmének stabilizálása érdekében, árindikátorokkal és szerződés-felülvizsgálati lehetőségekkel.

Politikai üzenet is van a döntés mögött

Az Európai Parlament a gazdatüntetések, az élelmiszerláncban tapasztalható feszültségek és az alternatív fehérjék térnyerése után adna erősebb védelmet a hagyományos mezőgazdasági termelőknek. A műhús kérdésében az uniós szabályozás egyelőre nem megy olyan messzire, mint a magyar, vagy az olasz tilalom, de a most elfogadott szöveg komoly fordulatot jelez. Ha a Tanács is jóváhagyja a megállapodást, akkor a jövőben az uniós piacon már nem lehetne egyszerűen húsra utaló névvel eladni azokat a termékeket, amelyek valójában nem állatok ehető részeiből készülnek.

A vita azonban ezzel aligha zárul le. Az innovációt támogató szereplők szerint a túl szigorú szabályozás visszavetheti az európai élelmiszeripari kutatásokat és a biotechnológiai fejlesztéseket. A gazdaszervezetek és az állattartók viszont úgy látják: a fogyasztókat nem szabad megtéveszteni, a hús elnevezés pedig nem válhat marketingfogássá olyan termékeknél, amelyek nem a hagyományos állattartásból származnak. A következő kör már a tagállamoknál jön: a szabályok hatálybalépéséhez az Európai Tanács jóváhagyására is szükség lesz.

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