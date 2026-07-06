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FBSZ
Latorcai Csaba
Kapitány István

Nagyon nem elégedett Kapitány István, nekiment a kisbenzinkutaknak: a vállalkozók képtelenek megállni a helyüket a szolgáltatásaikkal – szó sincs segítségről, „felelőtlenül ígérgettek!"

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Több száz magyar kisbenzinkút jövőjét látja bizonytalannak Latorcai Csaba a korábbi támogatási program elmaradása miatt. A KDNP országgyűlési képviselője a gazdasági minisztert interpellálva arra várt választ, tervezik-e kompenzálni a hazai családi üzemanyag-töltőállomásokat, ahogyan azt az előző kabinet ígérte.
Lehoczky Milán
2026.07.06, 15:59
Frissítve: 2026.07.06, 16:00

A Fidesz–KDNP szerint korai volt kivezetni a védett üzemanyagárat. Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője ennek kapcsán hétfőn arról beszélt a parlamentben, hogy a védett árat az üzemanyagok tekintetében még az ukrán olajblokád után vezette be a Fidesz–KDNP-kormány a lakosság védelme érdekében.

SPS_0563, üzemanyag
A Hormuzi-szoros helyzete változatlanul kockázatot jelenthet az üzemanyagok árszintjére. / Fotó: Sipeki Péter

A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalan – bármikor drasztikusan megemelkedhet az üzemanyagok ára

A KDNP-s képviselő felidézte: a jelenlegi kormány azzal indokolta a rendszer megszüntetését, hogy a piaci árak már a védett árszint alatt alakultak, ezért okafogyottá vált annak fenntartása. Latorcai ugyanakkor úgy véli, az energiaellátás körüli bizonytalanságok továbbra sem múltak el. Kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros helyzete változatlanul kockázatot jelenthet, ezért a jelenlegi árszintet átmenetinek tartja.

Felszólalásában kitért a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) figyelmeztető akciójára is. Elmondása szerint a szervezet azért hirdetett egynapos bezárást június végére, mert számításaik szerint a védett üzemanyagár március óta 7,5–8 milliárd forintos veszteséget okozott a családi tulajdonban lévő, kis- és középvállalkozásként működő benzinkutaknak.

Latorcai emlékeztetett arra, hogy

 a korábbi kormány egy támogatási programot dolgozott ki az érintett vállalkozások számára.

A csomag hitelmoratóriumot és a készletezési díj elengedését is tartalmazta. Állítása szerint a jelenlegi kabinet ezt a programot nem hajtja végre.

A KDNP politikusa úgy fogalmazott, hogy a kormány tétlensége több száz hazai kisvállalkozás működését sodorhatja veszélybe. Felszólalását azzal a kérdéssel zárta: meghallja-e a kabinet a Független Benzinkutak Szövetségének kérését, és hajlandó-e segítséget nyújtani a kisbenzinkutaknak.

Kapitány István reménykedik abban, hogy jobb lesz a nemzetközi helyzet, konkrétumot nem ígért a kisbenzinkutasoknak

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter válaszában jelezte, meghallják a szakmai szervezetek jelzéseit. Múlt héten a közúti és vasúti szállítók képviselőivel találkoztak és hallgatták meg őket. „Önök ahhoz vannak szokva, ha Nagy Márton felelőtlenül ígérget, akkor a következő kormánynak kötelessége, hogy teljesítse az ígéreteket” – hárította a felvetést a gazdasági miniszter. 

A Hormuzi-szoros olajárra gyakorolt hatásairól szólva a tárcavezető reményét fejezte ki, hogy jobbá válik a nemzetközi helyzet. 

A nemzetközi piacok bíznak a kormányban, erősödött a forint, 10-15 százalékkal alacsonyabb ezért az üzemanyagár – közölte, megjegyezve: fenn kell tartani a lehetőséget, hogy egy ilyen helyzetre reagálni tudjanak. Olyan piaci környezetet kell létrehozni, hogy jó szolgáltatással tudják megállni a helyüket a kisvállalkozók, hogy kiegyenlített versenyhelyzet legyen – mondta Kapitány István.

Latorcai Csaba nem fogadta el az interpellációjára adott miniszteri választ.

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