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MCC
Ruff Bálint
felszámolás

Ruff Bálint döntött: beszántja az MCC-t − „8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, értelmetlen pusztítás és bosszú”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormány döntése alapján nemrégiben megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítványért felelős Ruff Bálint pedig egy olyan döntést hozott, amely több ezer embert érint. A mai napon nyilvánosságra került alapítói határozat értelmében az MCC alapítványa néhány héten belül megszűnik.
VG
2026.07.06, 15:11
Frissítve: 2026.07.06, 15:16

Az alapító a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt 2026. július 31. napjával megszünteti − olvasható az 1/2026.07.02. számú alapítói határozatban.

Ruff Bálint döntött: beszántja az MCC-t
Ruff Bálint döntött: beszántja az MCC-t / Fotó: AFP

Az intézmény megszüntetéséről szóló döntésre Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának korábbi elnöke hívta fel a figyelmet egy közösségimédia-bejegyzésben.

Mi lesz az MCC sorsa?

A döntéssel 30 helyszín kerül bezárásra, 8000 diák sorsa válik bizonytalanná, valamint több száz tanár munkahelye is megszűnik. Ezenkívül számolni kell azzal is, hogy kutatások állnak le, ösztöndíjak kerülnek visszavonásra, kollégiumi helyek szűnnek meg, illetve hazai és határon túli táborok lesznek lemondva − foglalta össze Orbán Balázs a következményeket, majd hozzátette:

mi értelme van ennek?

A politikus arra is rámutat, hogy egy tehetséggondozással foglalkozó intézmény szűnik majd meg a miniszter döntése nyomán.

 

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