Elindult az Adria InterCity idei szezonja, vagyis újra közvetlen éjszakai vonattal lehet eljutni Budapestről Splitbe. A járat első ránézésre egyszerű nyári vonatútnak tűnik, valójában azonban sok magyar utazónak komoly alternatívát ad az autóval szemben. Az árakat, az autópályadíjakat, a tankolást, a parkolást, az utazási időt és a rejtett költségeket összevetve az látszik: aki nem akar egész héten Dalmáciában autózni, annak az Adria InterCity jóval erősebb választás lehet, mint amit elsőre gondolna.

Vonattal a horvát tengerpartra: az Adria InterCity sokkal többeknek lehet jó választás, mint elsőre gondolná – ideje újraszámolni az autózás költségeit / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az Adria InterCity 2026. július 3. és október 2. között közlekedik Budapest és Split között. Júliusban és augusztusban Budapestről minden páratlan napon indul, kivéve a hónap 31. napját, szeptemberben és októberben pedig keddenként és péntekenként. A vonat 18:40-kor indul Budapestről, a Keleti pályaudvarról, és másnap 9:37-kor érkezik Splitbe; visszafelé 17:40-kor indul Splitből, és másnap 9:35-kor ér Budapestre.

A vonat legnagyobb előnyei

Az autózásnál sokan csak azt nézik, hogy a Budapest és Split közötti távolság nagyjából 750 kilométer az út. Ez ideális forgalomnál is hosszú, nyári hétvégéken pedig a letenyei határ, Zágráb, Karlovac (Károlyváros) és Split környéke könnyen rátesz még néhány órát az utazásra. Aki reggel indul, az sokszor csak délután vagy este ér le, fáradtan, vezetés után, úgy, hogy az első nap gyakorlatilag elment.

Az Adria InterCity más logikát kínál:

este fel kell szállni Budapesten, a Balaton déli partja után már az éjszakai utazás jön, reggel pedig az ember Splitben ébred.

Ez nem pusztán kényelmi kérdés: egy egyhetes nyaralásnál nagyon nem mindegy, hogy az első napot vezetéssel, benzinkutakkal és dugókkal tölti-e az utazó, vagy már reggel a tengerpart közelében van.

A vonaton fekvőhelyes és hálókocsis elhelyezés is választható, étkezőkocsi is működik, vagyis az út nem csak közlekedés, hanem a nyaralás kezdete is. A MÁV szerint fekvőhely már 46 eurótól, vagyis nagyjából 16-17 ezer forinttól elérhető, a hatfős privát fülke pedig 240 eurótól, vagyis körülbelül 85 ezer forinttól foglalható. A hálókocsik egy-, két- és háromágyas elrendezésben is rendelkezésre állnak, ágyneművel, reggelivel és a magasabb komfortszinthez igazodó szolgáltatásokkal.