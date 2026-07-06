Vonattal a horvát tengerpartra: az Adria InterCity sokkal többeknek lehet jó választás, mint elsőre gondolná – ideje újraszámolni az autózás költségeit
Elindult az Adria InterCity idei szezonja, vagyis újra közvetlen éjszakai vonattal lehet eljutni Budapestről Splitbe. A járat első ránézésre egyszerű nyári vonatútnak tűnik, valójában azonban sok magyar utazónak komoly alternatívát ad az autóval szemben. Az árakat, az autópályadíjakat, a tankolást, a parkolást, az utazási időt és a rejtett költségeket összevetve az látszik: aki nem akar egész héten Dalmáciában autózni, annak az Adria InterCity jóval erősebb választás lehet, mint amit elsőre gondolna.
Az Adria InterCity 2026. július 3. és október 2. között közlekedik Budapest és Split között. Júliusban és augusztusban Budapestről minden páratlan napon indul, kivéve a hónap 31. napját, szeptemberben és októberben pedig keddenként és péntekenként. A vonat 18:40-kor indul Budapestről, a Keleti pályaudvarról, és másnap 9:37-kor érkezik Splitbe; visszafelé 17:40-kor indul Splitből, és másnap 9:35-kor ér Budapestre.
A vonat legnagyobb előnyei
Az autózásnál sokan csak azt nézik, hogy a Budapest és Split közötti távolság nagyjából 750 kilométer az út. Ez ideális forgalomnál is hosszú, nyári hétvégéken pedig a letenyei határ, Zágráb, Karlovac (Károlyváros) és Split környéke könnyen rátesz még néhány órát az utazásra. Aki reggel indul, az sokszor csak délután vagy este ér le, fáradtan, vezetés után, úgy, hogy az első nap gyakorlatilag elment.
Az Adria InterCity más logikát kínál:
este fel kell szállni Budapesten, a Balaton déli partja után már az éjszakai utazás jön, reggel pedig az ember Splitben ébred.
Ez nem pusztán kényelmi kérdés: egy egyhetes nyaralásnál nagyon nem mindegy, hogy az első napot vezetéssel, benzinkutakkal és dugókkal tölti-e az utazó, vagy már reggel a tengerpart közelében van.
A vonaton fekvőhelyes és hálókocsis elhelyezés is választható, étkezőkocsi is működik, vagyis az út nem csak közlekedés, hanem a nyaralás kezdete is. A MÁV szerint fekvőhely már 46 eurótól, vagyis nagyjából 16-17 ezer forinttól elérhető, a hatfős privát fülke pedig 240 eurótól, vagyis körülbelül 85 ezer forinttól foglalható. A hálókocsik egy-, két- és háromágyas elrendezésben is rendelkezésre állnak, ágyneművel, reggelivel és a magasabb komfortszinthez igazodó szolgáltatásokkal.
Az éjszakai vonatozásnak ráadásul van egy olyan előnye is, amelyet nehéz forintosítani: az utazás nem elvesz a nyaralásból, hanem annak részévé válik. Ahelyett, hogy valaki egy teljes napot a volán mögött töltene, este felszállhat Budapesten, kényelmesen elfogyaszthat egy vacsorát, lepihenhet, majd másnap reggel már a dalmát tengerparton kezdheti a napot. A vonat megérkezése után nem kell kipihenni egy nyolc-kilenc órás autóutat, így a nyaralás első napja is teljes értékűen kihasználható.
Az Adria InterCity további előnye az is, hogy a csomagok miatt sem kell külön aggódni.
A vasútnál nincsenek a légitársaságoknál megszokott poggyászdíjak vagy méretkorlátozások,
a kerékpárok szállítására is van lehetőség, így azoknak is jó alternatíva lehet, akik aktív nyaralást terveznek a horvát tengerparton. Az étkezőkocsi, a hálókocsi és a fekvőhelyes fülkék együtt olyan szolgáltatáscsomagot kínálnak, amely inkább egy utazási élmény, mint egyszerű közlekedési forma.
Az autózás nem csak az üzemanyagról szól
A Budapest-Split útvonalon autóval utazók jelentős része még mindig csak az üzemanyagköltséggel számol, pedig a teljes kiadás ennél jóval magasabb. Magyarországon a 10 napos D1-es autópálya-matrica jelenleg 6900 forintba kerül, míg Horvátországban fizetőkapus rendszer működik: a Zágráb és Split közötti A1-es autópályán egy személyautó számára az egyszeri útdíj 26,40 euró (nagyjából 10 500 forint), vagyis oda-vissza több mint 21 ezer forintot kell autópályadíjra költeni.
Ehhez jön az üzemanyag. A holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 582 forint, a dízelé 595 forint literenként. Horvátországban a Horvát Autóklub (HAK) aktuális hivatalos árlistája alapján az INA kutakon az Eurosuper 95 és az Eurodizel Class Plus egyaránt 1,54 euróba kerül literenként, ami a jelenlegi árfolyamon valamivel alacsonyabb a magyar átlagárnál. Egy oda-vissza, nagyjából 1500 kilométeres út egy átlagosan 7 literes fogyasztású autóval körülbelül 105 liter üzemanyagot igényel, ami 60 ezer forint körüli tankolási költséget jelent.
Így a közvetlen utazási költség már megközelíti a 90 ezer forintot, és ebben még nincs benne a parkolás, az autó amortizációja, a gumik, az olaj, a szerviz vagy az értékvesztés.
Ezek ugyan nem azonnal jelentkeznek a pénztárcában, hosszabb távon azonban az autózás teljes költségének szerves részét képezik.
Kinek éri meg igazán az Adria InterCity?
A számok és a szolgáltatások alapján az Adria InterCity elsősorban az egyedül utazóknak, a pároknak és a kisebb baráti társaságoknak jelenthet kedvező alternatívát az autóval szemben. Egyedül utazva szinte lehetetlen olyan költséggel lejutni Splitbe autóval, mint amennyibe egy fekvőhelyes vagy akár hálókocsis vasúti jegy kerül, ráadásul a vezetés terhe sem jelentkezik. Még két fő esetében is jobb választás lehet az Adria InterCity, ha a nyaralás főként Splitre, a közeli strandokra vagy a komppal könnyen elérhető szigetekre koncentrálódik, mert a vonat kényelme és az elvesztegetett utazási idő megspórolása sokak számára többet érhet, mint az autó nyújtotta rugalmasság.
Kisebb baráti társaságoknak különösen érdekes lehet a teljes fekvőhelyes fülke lefoglalása, hiszen így az utazás költsége fejenként is versenyképes maradhat, miközben a társaság végig együtt utazhat.
A nagyobb, négy-öt fős családok esetében az autó költsége már több ember között oszlik meg, ezért tisztán pénzügyi szempontból kedvezőbb lehet, ugyanakkor ilyenkor is mérlegelni kell, hogy megéri-e egy teljes napot vezetéssel tölteni oda- és visszafelé. Az Adria InterCity tehát nem minden utazónak jelenti a legjobb megoldást, de jóval többeknek lehet ideális választás, mint ahányan elsőre számolnának vele. Ez különösen igaz azokra, akik a nyaralást már a budapesti indulással szeretnék elkezdeni, nem pedig az első több száz kilométer levezetésével.