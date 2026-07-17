Történelmi pillanat, levegőbe emelkedett Európa új csúcsvadászgépe: soha nem látott fegyvereket kapott, rettegett légiereje lesz a németeknek – erre képes a Quadriga Eurofighter

Az Airbus Defence and Space július 14-én, a bajorországi Manchingban található üzemében hajtotta végre a német légierő számára gyártott első Quadriga Eurofighter próbarepülését. A repülőgép egyórás gyártás utáni átvételi tesztrepülést (Production Flight Acceptance Test – PFAT) teljesített, amely során a gyártó szerint semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak.

A Quadriga-program ezzel nemcsak a németek elöregedő vadászgépeit váltja le / Fotó: AFP

A sikeres repüléssel hivatalosan is megkezdődött a típus teljes körű hitelesítési és tanúsítási folyamata – írta a Neokohn. A repülőgép csak ennek lezárását követően kerülhet a Luftwaffe állományába, az első átadást pedig még 2026 végére tervezik.

Lecserélik az elöregedő német vadászgépeket

A Quadriga-programot Németország 2020-ban indította el azzal a céllal, hogy teljes egészében lecserélje a Luftwaffe első generációs, Tranche 1 szabványú Eurofighter vadászgépeit.

A beszerzés keretében összesen 38 új repülőgép készül, közülük harminc együléses, nyolc pedig kétüléses változat lesz. A szállítások várhatóan 2030-ig tartanak.

A program nem a német vadászflotta bővítéséről, hanem annak technológiai megújításáról szól. Az új Tranche 4 szabványú Eurofighterek korszerűbb fedélzeti architektúrát, nagyobb számítási kapacitást és fejlettebb avionikai rendszereket kapnak, amelyek lehetővé teszik a későbbi szoftveres és hardveres fejlesztések egyszerűbb integrálását.

Új AESA-radar jelentheti a legnagyobb ugrást

A modernizáció egyik legfontosabb eleme az European Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk1) aktív elektronikus letapogatású AESA-radar beépítése. Az új rendszert

a német Hensoldt

és a spanyol Indra Sistemas

fejleszti, és jelentősen növeli a repülőgépek felderítési, célkövetési, valamint elektronikai hadviselési képességeit. Az AESA-technológia gyorsabb célfelderítést, nagyobb megbízhatóságot és fejlettebb elektronikai ellenálló képességet biztosít a korábbi radarokhoz képest.

Súlyos állításokat tett a Luftwaffe vezetője: ha nem védi meg Amerika, elvérzik a NATO – már bármit megvesznek, csak legyen fegyver Miközben az EU milliárdos alapokkal próbálja leválasztani a kontinenst az amerikai beszállítókról, a német légierő parancsnoka, Holger Neumann kíméletlen katonai realitásra figyelmeztet: Európának nincs ideje saját fegyvereket fejleszteni a közvetlen orosz fenyegetéssel szemben, ha Donald Trump beváltja fenyegetéseit és kilép a NATO-ból. A szakértők szerint erre kevés esély van, az amerikai elnök imádja ezt a szerepet, a folyamatosan fenntartott feszültség pedig még jót is tehet a szövetségnek.

Elektronikai hadviselésre is felkészítik

A Quadriga-program egyik legfontosabb fejlesztése az Eurofighter EK (Elektronischer Kampf) változat létrehozása lesz, amelyet kifejezetten elektronikai hadviselési feladatokra alakítanak ki.