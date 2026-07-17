Óriásit koppant Karácsony Gergely, brutális összeget vett el Budapesttől a Tisza-kormány: megszólalt a főpolgármester jobbkeze – "Nem kaptunk haladékot"

Több milliárd forintot inkasszáltak a héten Budapest számlájáról t – írja a Portfolio. A lapnak Kiss Ambrus főigazgató az inkasszóról elmondta, hogy a most levont összeg különösen azért váratlan, mert az új Tisza-kormány hivatalba lépése óta több gesztust is tett Budapest felé. A kabinet ugyanis az idei, még esedékes szolidaritási hozzájárulások befizetésére októberig haladékot adott, ezért a városvezetés arra számított, hogy a korábbi vitatott tételek behajtását sem erőltetik. A főváros továbbra is vitatja a hozzájárulás mértékét és beszedésének jogszerűségét, ezért a most levont összeg ügyében is per van folyamatban.

A főváros számláján újabb inkasszót hajtottak végre a héten (Karácsony Gergely főpolgármester)

Fotó: Kocsis Zoltán

Nem világos az inkasszó időzítése

A Portfolio szerint nem ez az egyetlen módja annak, hogy az állam hozzájut a vitatott összegekhez. A Magyar Államkincstár továbbra is visszatartja a Budapestnek járó állami támogatások egy részét, és azokat automatikusan beszámítja a szolidaritási hozzájárulásba. Kiss Ambrus szerint ezen a módon idén további mintegy 10 milliárd forintot vontak el a fővárostól, így az összes idei befizetés elérte a 29 milliárd forintot.

Nem világos az sem, miért július közepén inkasszált az Államkincstár decemberi esedékességű összeget, Kiss Ambrus szerint „a főváros próbált legalább haladékot kérni, azonban nem kapott.”

A lap emlékeztet arra, hogy Budapest idén összesen 39,5 milliárd forint állami támogatásra lenne jogosult a kötelező önkormányzati feladatok – például a közösségi közlekedés, a gyermekétkeztetés és a szociális ellátások – finanszírozására. A főváros szerint azonban ezek a források eleve nem fedezik a tényleges kiadásokat, a levonások pedig tovább mélyítik a pénzügyi hiányt.

Budapest folyószámlahitellel finanszírozza működését, a számla egyenlege jelenleg megközelíti a mínusz 60 milliárd forintot. Kiss Ambrus becslése alapján

a már beszedett 29 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás havonta mintegy 150 millió forint kamatköltséget jelent, ami nagyjából megegyezik a fővárosi rezsitámogatási program féléves kiadásával.

Hozzátette ugyanakkor, hogy akut működési veszély nincs, az önkormányzati bérek kifizetése továbbra sincs veszélyben.