A tűzzel játszik Magyarország, a legnagyobb gyárait veszítheti el: simán összepakol a győri Audi vagy a szegedi BYD és elhagyja az országot, ha Magyar Péter tovább feszíti a húrt

Minimum szokatlan hangvétel jellemzi a Tisza-kormány gazdaságpolitikai kommunikációját. Az elmúlt hetekben számtalan kisebb-nagyobb ütésváltás zajlott a Magyarországon jelenlévő vállalatok és a kormány között, amelyek a jövőre nézve nem sok jóval kecsegtetnek a hazánkban beruházni szándékozó cégek számára.

Magyar Péter most a tűzzel játszik: ha tovább feszíti a húrt, simán összepakol és elhagyja Magyarországot a győri Audi vagy a szegedi BYD-gyárFotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter most a tűzzel játszik: ha tovább feszíti a húrt, simán összepakol és elhagyja Magyarországot a győri Audi vagy a szegedi BYD-gyár

Legutóbb Szeged térségének országgyűlési képviselője, Stumpf Péter adott ultimátumot a világ első számú elektromosautó-gyártó vállalatának. A BYD-nak megüzente a politikus, hogy addig meg se kezdje a kínai autógyártó a működést, amíg a magyar hatóságok nem találják megfelelőnek a levegőminőséget ellenőrző rendszert. A felszólítás érdekessége, hogy épp azon a napon történt, amikor Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról és a pályafutását épp a kínai cégnél folytatja.

A Tisza országgyűlési képviselője azzal érvelt, hogy véget ért az az időszak, amikor egyes vállalatok politikai kapcsolataik révén kivételezett helyzetbe kerülhettek. Szerinte lezárult a Fidesz-korszak, így a jövőben minden ipari szereplőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Stumpf Péter külön kiemelte, hogy ez Szijjártó Péter „új munkaadójára”, a BYD-ra is érvényes: a kínai vállalatnak is maradéktalanul meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak.

Az üzengetésbe természetesen Magyar Péter is beszállt. A kormányfő kvázi lekommunistázta a kínai céghez igazoló Szijjártó Pétert, mivel szerinte a BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással.

„Szijjártó Péter, a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából, és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a munkáért nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán szerdán. Azonban ennél is hajmeresztőbb, amit a kormányfő a kormányszóvivői tájékoztatón belengetett: nevezetesen kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul.