Japán lehet a következő globális piaci sokk kiindulópontja

Japán gazdasága 2026 nyarán különös kettősséget mutat. A Bank of Japan júniusban 1 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami 31 éves csúcsnak számít, és jelezte, hogy kész tovább szigorítani, ha az inflációs kockázatok ezt indokolják. A háttérben egyszerre dolgozik a gyenge jen, az importált infláció, a bérnövekedés és az energiasokk: a japán jegybank áprilisi előrejelzése szerint a friss élelmiszereket kiszűrő infláció a 2026-os pénzügyi évben 2,5–3,0 százalék között lehet, miközben a gazdasági növekedés lassulhat a magasabb olajárak és a romló cserearányok miatt.

Japán helyzete különösen érzékeny, mert a jegybank egyszerre próbálja megfékezni az inflációt és stabilizálni a jent / Fotó: Unsplash

A japán deviza helyzete

A piacok figyelme azonban most nem csak az inflációra irányul, hanem a jenre. A japán deviza június végén–július elején 40 éves mélypont közelébe gyengült, 162 jen feletti dollárárfolyam mellett, miközben a japán hatóságok korábbi devizapiaci beavatkozásai sem tudták tartósan megfordítani a trendet. A probléma egyszerű: amíg az amerikai kamatszint érdemben magasabb, mint a japán, addig a befektetőknek továbbra is vonzó jenben hitelt felvenni, majd dolláreszközökbe, amerikai kötvényekbe vagy részvényekbe áramoltatni a pénzt.

Ez a klasszikus jen carry trade lényege. A befektető olcsó jenforrást használ, magasabb hozamú eszközbe fektet, és zsebre teszi a kamatkülönbözetet. Csakhogy ez a stratégia addig működik jól, amíg a jen gyenge vagy legalább stabil marad. Ha a jen hirtelen erősödni kezd, a korábban olcsónak tűnő finanszírozás veszteségessé válhat, a pozíciókat pedig gyorsan zárni kell.

Ekkor jön a „reverse carry trade”, vagy pontosabban a carry trade kényszerű leépülése: a befektetők jent vásárolnak vissza, miközben eladják azokat az eszközöket, amelyeket jenből finanszíroztak.

A veszély éppen ebben a láncreakcióban van. Egy váratlan japán kamatemelés, egy erősebb jegybanki üzenet, egy devizapiaci intervenció vagy az amerikai hozamok hirtelen esése egyszerre szűkítheti a kamatkülönbözetet és erősítheti a jent. Ilyenkor a carry trade szereplői nem fokozatosan, hanem sokszor egyszerre próbálnak kijutni ugyanazon az ajtón. A következmény a jen gyors erősödése, a dolláreszközök eladása, a részvénypiaci volatilitás megugrása és akár az amerikai kötvénypiacra nehezedő nyomás lehet.

Japán helyzete azért különösen érzékeny, mert a jegybank egyszerre próbálja megfékezni az inflációt, stabilizálni a jent és elkerülni, hogy a kamatemelések túl nagy sokkot okozzanak az állampapírpiacon.

A Bank of Japan júniusban ugyan kamatot emelt, de a jen gyengesége ezt követően is fennmaradt, ami azt mutatja, hogy a piac egyelőre továbbra is a Fed–BoJ kamatkülönbözetet tartja meghatározónak. A japán vállalatok közben 2026-ban is erős béremeléseket adtak: a Rengo adatai szerint az átlagos bérmegállapodás 5,01 százalékos emelést hozott, immár harmadik éve 5 százalék feletti eredménnyel. Ez a jegybank számára érv lehet a további normalizáció mellett, mert a tartós bérnövekedés támogatja a bér-ár spirál mérsékeltebb, de fenntartható változatát.