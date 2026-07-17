Egyértelmű üzenetet küldtek a vállalkozások az új kormánynak: ezen a négy területen várnak azonnali változást
A kis- és középvállalkozások többsége bízik abban, hogy az új kormány javítani tudja a hazai vállalkozások működési feltételeit, ugyanakkor több kulcsfontosságú gazdaságpolitikai területen ennél jóval határozottabb lépéseket várna.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) felmérését ismertetve Kozák Ákos arról beszélt, hogy a legnagyobb hiányérzet
- a kiszámítható szabályozási környezet,
- az adóterhek csökkentése,
- az adminisztratív terhek mérséklése
- és a jogbiztonság területén mutatkozik.
A szakember ismertetése szerint a vállalkozói hangulat összességében kedvező. A felmérésben részt vevő cégvezetők 69 százaléka négyes vagy ötös értékelést adott arra a kérdésre, hogy mennyire bízik abban: az új kabinet javítani tudja a hazai kis- és középvállalkozások működési környezetét. Közülük 45 százalék a legmagasabb, ötös értékeléssel fejezte ki bizalmát.
Ezzel szemben a bizalmatlanok aránya jóval alacsonyabb:
a válaszadók 13 százaléka egyes vagy kettes osztályzatot adott, míg 18 százalék közepes értékelést választott.
A kiszámíthatóság a legfontosabb elvárás
Kozák Ákos kiemelte: a VOSZ által készített gazdaságpolitikai prioritási mátrix alapján jelentős eltérés látható aközött, amit a vállalkozások fontosnak tartanak, és amit szerintük az új kormány várhatóan előtérbe helyez.
A legnagyobb, negyven százalékpontot is meghaladó különbség a kiszámítható gazdasági és szabályozási környezet megteremtésénél, az adóterhek csökkentésénél, az adminisztratív terhek mérséklésénél, valamint a jogbiztonság erősítésénél jelentkezik. A vállalkozások szerint ezek azok a területek, ahol a leginkább szükség lenne gyors és érdemi intézkedésekre.
A versenyképességben látják a legnagyobb összhangot a vállalkozások
A kutatás ugyanakkor pozitív üzenetet is hordoz. Kozák Ákos szerint van olyan gazdaságpolitikai cél, ahol a vállalkozók elvárásai és a kormány várható prioritásai szinte teljesen egybeesnek.
A válaszadók úgy látják, hogy a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása az a terület, ahol a legnagyobb az összhang a vállalkozói igények és a kabinet várható gazdaságpolitikai fókusza között. Ez arra utal, hogy ezen a téren a cégek reális esélyt látnak arra, hogy a következő időszakban érdemi intézkedések szülessenek.
Perlusz László, a VOSZ főtitkára újságírói kérdésre elmondta, hogy folyamatosak az egyeztetések az új kormánnyal. Hozzátette ugyanakkor, hogy türelemre is szükség van, hiszen egy új minisztériumi struktúra felállítása és működésének beindítása időt vesz igénybe.