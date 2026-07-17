Egyértelmű üzenetet küldtek a vállalkozások az új kormánynak: ezen a négy területen várnak azonnali változást

A kis- és középvállalkozások többsége bízik abban, hogy az új kormány javítani tudja a hazai vállalkozások működési feltételeit, ugyanakkor több kulcsfontosságú gazdaságpolitikai területen ennél jóval határozottabb lépéseket várna.

Kozák Ákos elmondta, mit várnak a vállalkozások az új kormánytól / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) felmérését ismertetve Kozák Ákos arról beszélt, hogy a legnagyobb hiányérzet

a kiszámítható szabályozási környezet,

az adóterhek csökkentése,

az adminisztratív terhek mérséklése

és a jogbiztonság területén mutatkozik.

A szakember ismertetése szerint a vállalkozói hangulat összességében kedvező. A felmérésben részt vevő cégvezetők 69 százaléka négyes vagy ötös értékelést adott arra a kérdésre, hogy mennyire bízik abban: az új kabinet javítani tudja a hazai kis- és középvállalkozások működési környezetét. Közülük 45 százalék a legmagasabb, ötös értékeléssel fejezte ki bizalmát.

Ezzel szemben a bizalmatlanok aránya jóval alacsonyabb:

a válaszadók 13 százaléka egyes vagy kettes osztályzatot adott, míg 18 százalék közepes értékelést választott.

A kiszámíthatóság a legfontosabb elvárás

Kozák Ákos kiemelte: a VOSZ által készített gazdaságpolitikai prioritási mátrix alapján jelentős eltérés látható aközött, amit a vállalkozások fontosnak tartanak, és amit szerintük az új kormány várhatóan előtérbe helyez.