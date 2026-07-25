Deviza
EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF317,06 -0,16% GBP/HUF422,3 -0,17% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,5 -0,17% RON/HUF69,11 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,17% EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF317,06 -0,16% GBP/HUF422,3 -0,17% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,5 -0,17% RON/HUF69,11 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Duna Aszfalt
Eximbank
Afrika

Duna Aszfalt: megszólalt az útépítő vállalat, elmagyarázta, hogy miért fett fel hitelt az Eximbanktól az afrikai projektjére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pénteken feljelentést tett a gazdasági tárca az Eximbank hitelszerződései miatt. Most reagált a Duna Aszfalt a vádakra.
Járdi Roland
2026.07.25, 16:05

"A Duna Aszfalt Zrt. afrikai projektjeinek pénzügyi kockázatait teljes egészében a zrt. és a cégcsoport viseli. Mivel három évig nem találtak kereskedelmi banki partnert, ezért az Eximbank és az MFB jóváhagyásával valósult meg a kötvényfinanszírozás" – közölte az útépítő vállalat. A cég arra reagált, hogy pénteken feljelentést tett a gazdaság és energetikai minisztérium az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.

Duna Aszfalt, éptkezés, útépítés
Duna Aszfalt: megszólalt az útépítő vállalat, elmagyarázta, hogy miért fett fel hitelt az Eximbanktól az afrikai projektjére Fotó: Duna Aszfalt / Facebook

Az afrikai projekt neve "Kasomeno-Mwenda Toll Road" projekt, amely két ország, a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság közötti határ infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó 184 kilométernyi úthálózat fejlesztésére irányul. 

A projekt már 2014 óta zajlik, a nyílt közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőkhöz csatlakozott szakmai befektetőként a Duna Aszfalt Zrt. 2017-ben.

A projekt a PPP-szerződések (Public Private Partnership) standard feltételei szerint 25 éves koncessziót jelent, 3 év építési időszak és 22 év üzemeltetési időszak vállalásával. A projekt során megépítendő egy 365 méteres híd a két országot elválasztó Luapula folyó felett, összesen 184 km kétszer egy sávos országút, egy-egy korszerű határállomás és az üzemeltetéshez, útdíjszedéshez szükséges infrastruktúra kiépítése mindkét országban.

Ugyanakkor a két afrikai ország a projekt megvalósításához, finanszírozáshoz nem nyújt segítséget vagy garanciát, a kockázatok a beruházót terhelik, a megtérülés a begyűjtött útdíjakból áll össze. 

A minap a kormányzati oldalról is elhangzott, hogy az Eximbank feladata a tisztességesen működő magyar vállalkozások külpiaci sikereinek támogatása, társaságuk ezért gondolta 2024 utolsó negyedévében, hogy felkeresi a bankot, hogy bemutassa ezt a lehetőséget, amely egyébként jelentős üzleti lehetőség egy exportfinanszírozó intézménynek is, hiszen neki a kereskedelmi banki piac által le nem fedett finanszírozási rést kell betöltenie

– közölte a társaság. A megkeresés után 2025 elején indult el az érdemi munka és 2025 őszéig 10 hónapos kockázatfelmérési, elemzési munka után az Eximbank és az általa bevont MFB végül úgy döntött, hogy támogatják a kérelmüket. A  kötvényfinanszírozás mellett döntött a hitelnyújtó, a kölcsönt nem az afrikai projektcégnek nyújtja, hanem a Duna Aszfalt Zrt.-nek, amely így teljes körűen bevonásra került a kockázati körbe.

A projekt bukása esetén közvetlenül a cégcsoportnak kell helyt állnia a teljes finanszírozás visszafizetéséért, nem az adófizetőknek. Azt is közölték, hogy a kötvény jegyzési kamata messze piac feletti (jelentős kockázati felárral), így a projekt nyereséget termel az állam és az adófizetők számára.

A társadalmi hatásairól hangsúlyozták, hogy

  • az építési szakaszban 5000 embernek ad munkát, 
  • közvetve pedig 20-30 ezer ember megélhetését biztosítja, mérsékelve a migrációs nyomást. 
  • Emellett több, mint 1000 helyi lakos részesül mezőgazdasági, pénzügyi, balesetvédelmi oktatásban, amely az életminőségük javítását célozza. 
    A mérnöki bázisok szerintük tartósan a híd-, út- és határüzemeltetés központjai lesznek, könnyen lehet, hogy városokká fejlődnek a következő évtizedekben.

Pénteken a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte: megtette feljelentését az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A Szíjj László érdekeltségi körébe tartozó Duna Aszfalt afrikai projektjéhez kapcsolódó, 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás kifogásolt ügyében közölték: a kötvényjegyzést az Eximbank belső jóváhagyási rendjével ellentétben nem az intézmény igazgatósága hagyta jóvá, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az Eximbank feletti tulajdonosi jogok gyakorlója vonta a döntést magához, és alapítói határozattal engedélyezte.

 


 

 



 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu