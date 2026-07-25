"A Duna Aszfalt Zrt. afrikai projektjeinek pénzügyi kockázatait teljes egészében a zrt. és a cégcsoport viseli. Mivel három évig nem találtak kereskedelmi banki partnert, ezért az Eximbank és az MFB jóváhagyásával valósult meg a kötvényfinanszírozás" – közölte az útépítő vállalat. A cég arra reagált, hogy pénteken feljelentést tett a gazdaság és energetikai minisztérium az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.

Duna Aszfalt: megszólalt az útépítő vállalat, elmagyarázta, hogy miért fett fel hitelt az Eximbanktól az afrikai projektjére Fotó: Duna Aszfalt / Facebook

Az afrikai projekt neve "Kasomeno-Mwenda Toll Road" projekt, amely két ország, a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság közötti határ infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó 184 kilométernyi úthálózat fejlesztésére irányul.

A projekt már 2014 óta zajlik, a nyílt közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőkhöz csatlakozott szakmai befektetőként a Duna Aszfalt Zrt. 2017-ben.

A projekt a PPP-szerződések (Public Private Partnership) standard feltételei szerint 25 éves koncessziót jelent, 3 év építési időszak és 22 év üzemeltetési időszak vállalásával. A projekt során megépítendő egy 365 méteres híd a két országot elválasztó Luapula folyó felett, összesen 184 km kétszer egy sávos országút, egy-egy korszerű határállomás és az üzemeltetéshez, útdíjszedéshez szükséges infrastruktúra kiépítése mindkét országban.

Ugyanakkor a két afrikai ország a projekt megvalósításához, finanszírozáshoz nem nyújt segítséget vagy garanciát, a kockázatok a beruházót terhelik, a megtérülés a begyűjtött útdíjakból áll össze.

A minap a kormányzati oldalról is elhangzott, hogy az Eximbank feladata a tisztességesen működő magyar vállalkozások külpiaci sikereinek támogatása, társaságuk ezért gondolta 2024 utolsó negyedévében, hogy felkeresi a bankot, hogy bemutassa ezt a lehetőséget, amely egyébként jelentős üzleti lehetőség egy exportfinanszírozó intézménynek is, hiszen neki a kereskedelmi banki piac által le nem fedett finanszírozási rést kell betöltenie

– közölte a társaság. A megkeresés után 2025 elején indult el az érdemi munka és 2025 őszéig 10 hónapos kockázatfelmérési, elemzési munka után az Eximbank és az általa bevont MFB végül úgy döntött, hogy támogatják a kérelmüket. A kötvényfinanszírozás mellett döntött a hitelnyújtó, a kölcsönt nem az afrikai projektcégnek nyújtja, hanem a Duna Aszfalt Zrt.-nek, amely így teljes körűen bevonásra került a kockázati körbe.