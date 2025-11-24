Deviza
Franciaország
gazda
mezőgazdaság

Ezt is megértük: nem tud elég élelmiszert exportálni az EU agrárnagyhatalma

Bajban az unió legnagyobb termelője. Franciaország agrárkereskedelme ötven év után lehet ismét deficites.
M. Cs.
2025.11.24., 08:02

Fél évszázad után először lehet deficites Franciaország külkereskedelme az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében, mivel a borexportra kivetett amerikai vámok, valamint a drága kakaó és kávé tovább rontja az Európai Unió agrárnagyhatalmának versenyképességét.

Franciaország
Franciaország 1978 óta több mezőgazdasági terméket exportált, mint importált / Fotó: NurPhoto via AFP

A hír meglepő lehet, mert a mezőgazdaság és az élelmiszeripar Franciaország fő exportőrei közé tartozik, és 

az országé az EU legnagyobb mezőgazdasági termelési bázisa.

A verseny azonban a blokkon belül és kívül is erősödik, aláásta Franciaország pozícióját, a helyi gazdák így egyre ellenségesebben fogadják az olyan kereskedelmi megállapodásokat, mint amilyent például Brüsszel a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) kötött.

Az Európai Bizottság is tisztában vannak vele, hogy katasztrófát jelentene az uniós termelők számára, ha a dél-amerikai import hirtelen megugrana, vagy az uniós árak indokolatlanul zuhannának, október elején ezért rendeletjavaslatot terjesztett elő, amellyel biztosítékokat nyújtana számukra a megállapodás életbelépése után.

Tavaly a rossz gabonatermést bánta Franciaország

Már tavaly az 1980-as évek óta legalacsonyabb szintre, mindössze 4,9 milliárd euróra esett vissza az agrár- és élelmiszeripari termékek francia külkereskedelmi többlete a gyenge gabonatermés miatt. A helyzet tovább romlott az idén, a január–szeptemberi időszakban már 351 millió eurós deficit alakult ki.

FRANCE, CHARENTE-MARITIME (17) RE ISLAND, WHEAT FIELD AFTER HARVEST
Tavaly a gyenge gabonatermés volt a gond / Fotó: Only France via AFP

A Le Monde tudósítása szerint a teljes külkereskedelmi hiány is több mint 10 százalékkal, 4,4 milliárd euróra nőtt ebben az időszakban 2024 második negyedévéhez képest. Az eurózóna második, a világ 7. legnagyobb gazdaságának 2002 óta nem volt külkereskedelmi többlete – de 1978 óta minden évben több mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportált, mint amennyit importált.

Elég nagy sokk látni, hogy az agrár-külkereskedelem hogyan csökkent hónapról hónapra ebben az évben

– panaszkodott a Reuters tudósítása szerint Thierry Pouch, a francia mezőgazdasági kamarák szövetségének közgazdásza a CNPA mezőgazdasági-élelmiszeripari export szövetség által szervezett e heti konferencián.

„Tanulnunk kellene bizonyos országoktól, például Spanyolországtól. Meg kell harcolunk azért, hogy vezető szerepet töltsünk be a mezőgazdasági-élelmiszeripari kereskedelemben” – tette hozzá.

Az amerikai vámok tovább rontják a helyzetet

Az idei jó termésnek köszönhetően fellendült ugyan a gabonaexport, maradtak azonban kedvezőtlen tényezők, például az importált kakaó és kávé árának emelkedése vagy az amerikai és kínai vámok. Ezek ugyan ideiglenesnek bizonyulhatnak, a francia termelők mégis attól tartanak, hogy a bürokrácia és a magas költségek miatt veszítettek a piacukból.

Van ok tiltakozásra a gazdáknak / Fotó: AFP

A csökkenő bevételek, a növekvő adósságterhek és a bürokráciával való küzdelem, a szédítően sok papírmunka ráadásul súlyos mentális válságot is okoz Franciaországban, ahol a France 24 korábbi beszámolója szerint 

kétnaponta követ el öngyilkosságot gazda,

az öngyilkossági halálozási arány 43 százalékkal magasabb a körükben, mint a teljes népességnél.

A statisztikák szerint a mezőgazdasággal foglalkozó családok közül kétszer annyi él a szegénységi küszöb alatt, mint az országos átlag, így nem csoda, hogy a gazdák rendszeresen az utcára vonulnak tiltakozni vagy segítséget követelni.

 

