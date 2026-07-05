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szemétkérdés
Mohu
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt

Dagad a hulladék-botrány: leállította a MOHU az előkezelést végző céget a szemétben talált fecskendők miatt – tiltakozás lesz, lezárják az utat

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A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. téves feltételezésekre hivatkozva függesztette fel az MTKSZ Nonprofit Kft. marcali telephelyének működését, ami ellen a cég csütörtök óta demonstrál. A korábbi előkezelés hiányában a vegyes hulladék válogatás nélkül kerül a lerakóba, veszélyeztetve a korábban kinyert fémek és tüzelőanyagok hasznosítását.
VG
2026.07.05, 09:59
Frissítve: 2026.07.05, 09:59

Téves feltételezésre alapozva tartja fenn a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató (MTKSZ) Nonprofit Kft. hulladék-előkezelést végző telephelyének működését felfüggesztő döntését, amely miatt a marcali közszolgáltató csütörtök óta demonstrál - írta Krajczár Ibolya, az MTKSZ ügyvezetője szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményében.

MOHU: a Marcali MBH hulladékválogató üzemeltetésében a helyszíni ellenőrzések során több ismétlődő és dokumentált szabálytalanságot tártunk fel
MOHU: a Marcali MBH hulladékválogató üzemeltetésében a helyszíni ellenőrzések során több ismétlődő és dokumentált szabálytalanságot tártunk fel Fotó: MOHU / Facebook

Krajczár Ibolya korábban elmondta, az önkormányzati tulajdonú, 31 településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző MTKSZ évente mintegy 45 ezer tonna vegyes hulladék előkezelését végzi el a MOHU-nak bérmunkában.

A tevékenység során a hulladékból főként cementgyárakban felhasználható magas fűtőértékű tüzelőanyagot, valamint fémeket szednek ki, ennek köszönhetően a teljes hulladékmennyiségnek a 30-40 százaléka kerül lerakóba. A MOHU június első felében hiányosságokat tárt fel az MTKSZ telephelyén végzett ellenőrzésen. Azóta a hulladék előkezelés nélkül, közvetlenül kerül a lerakóba annak ellenére, hogy többször is jelezték: a hibákat már kijavították - tette hozzá.

A társaság emiatt Marcaliban csütörtökön és pénteken teljes szélességében, időszakosan többször is lezárta járműveivel a helyi hulladéklerakóhoz vezető utat, július 6. és 29. között munkanapokon 8 és 16 óra között félpályás útlezárással folytatja a tiltakozást.

Az ügyvezető jelezte, a tüntetéssel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy az 55 embert foglalkoztató MTKSZ, amely a bevételének nagy részét az előkezelésből szerzi, e tevékenység nélkül egy-két hónapon belül csődbe juthat és "környezetvédelmi szempontból helytelen", ha a hulladék előkezelés nélkül kerül a lerakóba, "bár ez az olcsóbb megoldás". Krajczár Ibolya közölte, tájékoztatta a MOHU-t, hogy nem a cég és a koncessziós szerződés, hanem az előkezelés nélküli hulladéklerakás ellen, valamint a munkájukért demonstrálnak.

Erre válasz nem érkezett a MOHU-tól, amelynek továbbra is az az álláspontja, hogy vizsgálatot folytatnak az MTKSZ ellen, ennek idejére a hulladékot "elirányítják a létesítményből" - fűzte hozzá. Az ügyvezető hangoztatta, az MTKSZ álláspontja az, hogy semmi olyat nem követtek el, amiért a MOHU-nak vizsgálatot kellene folytatnia ellenük.

A MOHU az MTI kérdésére pénteken közölte: a Marcali MBH hulladékválogató üzemeltetésében a helyszíni ellenőrzések során több ismétlődő és dokumentált szabálytalanságot tártak fel. A létesítménybe olyan hulladékokat is beszállítottak, amelyek átvétele nem lett volna megengedett, így például orvosi és egészségügyi hulladékot, beleértve lejárt fecskendőket, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. 

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Ezeket a hulladékokat kezelés nélkül keverték össze az előkezelt kommunális hulladékokkal, így a hulladékok további hasznosítása, illetve megfelelő kezelése ellehetetlenült. Ezért a MOHU Zrt. az ügyben belső vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat még tart, az üzem eddig nem tudta igazolni, hogy elhárította a problémát - tájékoztatott a MOHU.

A vizsgálat alatt az üzem működését felfüggesztik. Ez a lakossági hulladékszállítást egyáltalán nem érinti, a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatása folyamatosan, biztonságosan és zavartalanul működik - jelezték.

A hulladékgazdálkodásban a jogszabályok és szakmai előírások betartása és a környezet védelme, óvása, valamint a biztonságos és jogszerű működés alapfeltétel. A MOHU Zrt. intézkedéseinek célja a lakosság, a munkavállalók és a környezet védelme, valamint annak biztosítása, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat minden résztvevője a jogszabályoknak és a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően működjön - írta a társaság.

Ez nem veszélyes hulladék!

Krajczár Ibolya az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében úgy vélte, a MOHU nyilatkozatában "feltételezéseken alapuló, valótlan állítások szerepelnek".

A Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ a telep- és hulladékgazdákodási engedélyeknek megfelelően nem veszélyes hulladékokat fogad előkezelésre, a MOHU munkatársai tévesen feltételezik azt, hogy a párszáz kilogrammnyi, forgalomba nem hozott, nem használt üres fecskendő, amely a MOHU-s hulladékhoz került tévesen, veszélyes hulladék lett volna - hangsúlyozta. Hozzátette, a telephelyen felhalmozódó hulladékokat a MOHU elvárása szerint szétválogatták, az 540 tonna úgynevezett nehézanyag-hulladékot a MOHU utasítása szerint lerakóba "áttermelték".

A hasznosításra kerülő hulladékok minősége az ország hasonló üzemeihez képest Marcaliban a legjobb, a telephely forgalma, előkezelési adatai korábban is folyamatosan láthatók voltak a MOHU-nak megküldött napi adatszolgáltatásokban, a koncesszió hatálya alá nem tartozó hulladékok elkülönített nyilvántartása folyamatosan biztosított

- sorolta.

Hozzátette, a telephelyen nincs környezetvédelmi kockázat, sem a MOHU korábbi ellenőrzései, sem a hatósági ellenőrzések nem tártak fel hiányosságot a 2014. óta tartó működése során. A mostani vizsgálat lezárása érdekében minden kért és rendelkezésükre álló információt megküldtek a MOHU-nak, többször értesítették a céget arról, hogy a szolgáltatás feltételei biztosítottak, a létesítményt a szerződés szerint köteles igénybe venni, az eljárást ennek ellenére nem zárják le, az MTKSZ nem kap lehetőséget személyes egyeztetésre, nem tudják, mi a vizsgálat tárgya, folyamata, időtartama - olvasható az ügyvezető közleményében.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az MTKSZ 2025-ben 1,455 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 1,447 milliárd forint után, adózott eredménye tavaly 21,2 millió, egy évvel korábban 58,5 millió forint volt.

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