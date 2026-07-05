Dagad a hulladék-botrány: leállította a MOHU az előkezelést végző céget a szemétben talált fecskendők miatt – tiltakozás lesz, lezárják az utat

Téves feltételezésre alapozva tartja fenn a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató (MTKSZ) Nonprofit Kft. hulladék-előkezelést végző telephelyének működését felfüggesztő döntését, amely miatt a marcali közszolgáltató csütörtök óta demonstrál - írta Krajczár Ibolya, az MTKSZ ügyvezetője szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményében.

MOHU: a Marcali MBH hulladékválogató üzemeltetésében a helyszíni ellenőrzések során több ismétlődő és dokumentált szabálytalanságot tártunk fel Fotó: MOHU / Facebook

Krajczár Ibolya korábban elmondta, az önkormányzati tulajdonú, 31 településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző MTKSZ évente mintegy 45 ezer tonna vegyes hulladék előkezelését végzi el a MOHU-nak bérmunkában.

A tevékenység során a hulladékból főként cementgyárakban felhasználható magas fűtőértékű tüzelőanyagot, valamint fémeket szednek ki, ennek köszönhetően a teljes hulladékmennyiségnek a 30-40 százaléka kerül lerakóba. A MOHU június első felében hiányosságokat tárt fel az MTKSZ telephelyén végzett ellenőrzésen. Azóta a hulladék előkezelés nélkül, közvetlenül kerül a lerakóba annak ellenére, hogy többször is jelezték: a hibákat már kijavították - tette hozzá.

A társaság emiatt Marcaliban csütörtökön és pénteken teljes szélességében, időszakosan többször is lezárta járműveivel a helyi hulladéklerakóhoz vezető utat, július 6. és 29. között munkanapokon 8 és 16 óra között félpályás útlezárással folytatja a tiltakozást.

Az ügyvezető jelezte, a tüntetéssel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy az 55 embert foglalkoztató MTKSZ, amely a bevételének nagy részét az előkezelésből szerzi, e tevékenység nélkül egy-két hónapon belül csődbe juthat és "környezetvédelmi szempontból helytelen", ha a hulladék előkezelés nélkül kerül a lerakóba, "bár ez az olcsóbb megoldás". Krajczár Ibolya közölte, tájékoztatta a MOHU-t, hogy nem a cég és a koncessziós szerződés, hanem az előkezelés nélküli hulladéklerakás ellen, valamint a munkájukért demonstrálnak.

Erre válasz nem érkezett a MOHU-tól, amelynek továbbra is az az álláspontja, hogy vizsgálatot folytatnak az MTKSZ ellen, ennek idejére a hulladékot "elirányítják a létesítményből" - fűzte hozzá. Az ügyvezető hangoztatta, az MTKSZ álláspontja az, hogy semmi olyat nem követtek el, amiért a MOHU-nak vizsgálatot kellene folytatnia ellenük.