Döbbenetes számokat tettek közzé: az EU legidősebb vasúti járművein zötykölődnek a magyarok – „évtizedekkel öregebbek, ez egyenesen botrányos”

Az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredményeként Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában – írja friss, vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Idős vonatok járják az elavult vasúti hálózatot Magyarországon, Vitézy Dávid kiakadt / Fotó: Nool.hu / Archív

A közlekedési és beruházási miniszter a GKI Gazdaságkutató adatai alapján mutatott rá a hazai vasúti rendszer újabb hiányosságaira.

A GKI számaira nézve bárki számára azonnal világos lesz, hogy mi a mélyebb probléma vasúti közlekedés mindennapi valósága mögött: nem egyszerűen korosak a járműveink, hanem évtizedekkel öregebbek, mint az EU-s, akár csak a környező tagországokban

– hangsúlyozza posztjábna Vitézy.

A számokból az derül ki, hogy a magyar vasúti személyszállító flották átlagéletkora 42 év, ami többszöröse egyes nyugat-európai államokénak, de jóval magasabb számos környező ország járműveinek átagos életkoránál is.

A bejegyzéshez melékelt grafikon alapján a nyugat-európai tagállamok vasúti járművek 20 évnél fiatalabbak, de ugyanez az adat

Romániában 32,

Lengyelországban 25,

Szlovákiában 22,

Csehországban pedig 20 év.

A tárcavezető szerint ez egyenesen botrányos, és így évtizedes lemaradásban vagyunk egy olyan területen, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást, tervezést és évekre előre előkészített döntéseket igényel. Vasútfejlesztésben a korrekció nem egyszerűen az elfelejtett beszerzések felgyorsítását jelenti vagy az elmaradt szerződések megkötését, hanem a járműiparba való megrendelői, iparpolitikai, közlekedésfejlesztési és persze felhasználói szokásokat egyaránt érintő belépést – húzza alá a miniszter, aki élesen kritizálta elődje, Lázár János tevékenységét is. Szerinte az előző közlekedési miniszter nem egyszerűen tévedett, hanem messze saját ciklusán túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét, amikor sorban beszerzéseket és beruházásokat állított le, függesztett fel, vagy húzott keresztbe még a hivatalában töltött legutolsó napjaiban is.

Vitézy a kormányváltás óta felszabadított uniós pénzekből 1,8 milliárd euró értékben tudnak új HÉV-kocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolni, ami ígérete szerint önmagában jelentősen javítani fogja a járműpark átlagéletkorát. A cél azonban a miniszter szerint nem csak az, hogy korszerűbb, biztosabb szolgáltatást nyújtó járműveink legyenek, hanem az, hogy az egész Európában egyre fontosabbá váló vasútfejlesztés Magyarországot is elérje.