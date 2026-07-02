Így válhat az ukrán háború totálissá: Kijev a háború kezdete óta először engedélyezi a fegyverexportot

Az ukrán kormány július 1-jén jóváhagyta az ország első átlátható fegyverexport-mechanizmusát, amely egységes szabályokat teremt az állam, a hadiipari vállalatok és a nemzetközi partnerek számára – jelentette be Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter.

Az ukrán kormány július 1-jén jóváhagyta az ország első átlátható fegyverexport-mechanizmusát/Fotó: Shutterstock

A számos ukrán hadiipari vállalatnak a kormány eddig nem engedélyezte a fegyverexportot

Fedorov szerint az új rendszer világos kereteket biztosít a külföldi együttműködésekhez, lehetővé teszi a gyártási kapacitások bővítését, a beruházások bevonását, miközben továbbra is elsőbbséget élvez az ukrán fegyveres erők ellátása.

A 2022-es orosz invázió óta Ukrajnában számos innovatív hadiipari vállalat jött létre, azonban a kormány eddig nem engedélyezte számukra a fegyverexportot. A cégek ugyanakkor mára több fegyvert és haditechnikai eszközt gyártanak, mint amennyit az állam meg tud vásárolni, ezért régóta sürgették az export részleges megnyitását, hogy biztosítani tudják működésük finanszírozását és további fejlődését.

Az új szabályozás alapján fegyvereket és haditechnológiát kizárólag a Drone Deal kezdeményezésben részt vevő országokba lehet exportálni. A programhoz eddig 27 állam csatlakozott, köztük 15 NATO-tagország. A gyártók számára egy átlátható, nagyrészt digitalizált engedélyezési eljárást vezetnek be.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az export nem jár a szellemi tulajdonjogok átadásával, az újraexport pedig kizárólag Ukrajna írásos hozzájárulásával lesz lehetséges.

Fedorov emlékeztetett arra is, hogy a háború kitörése óta több mint 50, a védelmi technológiát érintő jogszabályt fogadtak el, ugyanakkor ezen az exportszabályozáson több mint egy éven át dolgozott a kormány.

A Kyiv School of Economics becslése szerint Ukrajna csúcstechnológiás védelmi iparának értéke 2025-ben elérte a 6,8 milliárd dollárt, a tényleges összeg azonban ennél is magasabb lehet. A jelentős növekedést jól mutatja, hogy a drónokat és a Flamingo cirkálórakétát gyártó FirePoint vezérigazgatója májusban arról beszélt, hogy vállalatuk értéke már 6 milliárd dollár.