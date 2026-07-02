Dübörögve indította a napot a Waberer's, kilőtt az árfolyam
A Wall Street-i rotációs szerda után, amikor a csipgyártókat ütötték, míg a Dow például gyakorlatilag stagnált, vegyesen alakultak a főbb európai részvényindexek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti kereskedés során, miközben a befektetők a régió különböző részeiből érkező inflációs és munkaerő-piaci adatokra vártak, többek között a svájci fogyasztói árak változására, valamint a spanyol, az olasz és az euróövezeti munkanélküliségi rátára.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint ugyanakkor mérsékelt emelkedésre lehet számítani a későbbiekben a nyugat-európai börzéken.
A BUX index tegnap egy időre a 140 ezer pontos ellenállás fölé került, de végül nem tudott felette zárni, ehelyett 0,3 százalékkal csökkent, így a lélektani határ továbbra is meghatározó akadályt képez.
A pesti börze vezető indexe csütörtökön csaknem 0,3 százalékkal emelkedve, 139 929 ponton kezdte a kereskedést.
Az OTP-részvények 0,2 százalékkal, 45 900 forintra gyengültek.
A Mol papírjai eközben 1,2 százalékkal, 3710 forintra erősödtek. A Brent hordónkénti jegyzése újabb 1,5 százalékkal, 70,5 dollárra esett.
A Richter is erősödéssel startolt el. A gyógyszergyártó kurzusa 0,7 százalékkal, 12 200 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2650 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,9 százalékkal múlja felül a papír előző délutáni záróárát.
Több mint 4 százalékkal, 4800 forintig lőttek ki a Waberer's részvényei, miután a Concorde Értékpapír Zrt. 6720 forintra emelte a fuvarozó és logisztikai szolgáltató cég papírjainak célárfolyamát. Egyébként pénteken kezdi az osztalékfizetést a cég, persze abból már nem részesülnek a most vásárló befektetők.
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A forint nagyjából stagnált. Az eurót 355,9 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.