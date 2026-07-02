Tiszta vizet öntött a pohárba a MediaMarkt: kiderült, veszélyben vannak-e a magyar munkahelyek a kínai tulajdonos bejelentése után
A napokban nagy visszhangot váltott ki, hogy a kínai JD.com alapítója és elnöke, Richard Qiangdong Liu – a vállalat a MediaMarkt anyavállalatának egyik tulajdonosa – a logisztikai ágazat gyökeres átalakulását vetítette előre, hozzátéve, hogy a vállalat mintegy 700 ezer futárának munkáját idővel robotok vehetik át. Megkerestük MediaMarkt Magyarországot, hogy a nemzetközi stratégiai irány érintheti-e a hazai működést, a házhozszállítási szolgáltatásokat vagy akár a foglalkoztatást.
A magyar piac igényei döntik el a fejlesztéseket
A MediaMarkt Magyarország válaszában hangsúlyozta, hogy működése elsősorban a hazai piacra épül, ezért kereskedelmi, operatív és logisztikai döntéseit is a magyar vásárlói igényekhez igazítja. A vállalat szerint
- az innováció
- és a hatékonyság
továbbra is kiemelt szempont, ugyanakkor ezek célja az, hogy a vásárlók számára gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb szolgáltatásokat nyújtsanak. A társaság szerint a fejlesztések középpontjában továbbra is a magyar vásárlók állnak.
Tovább fejlesztik a házhozszállítást
A MediaMarkt közölte, hogy magyarországi házhozszállítási szolgáltatásait szerződött partnerekkel biztosítja, akikkel folyamatosan fejlesztik a logisztikai rendszereket.
Ennek részeként az elmúlt időszakban növelték kiszállítási kapacitásaikat, valamint bevezették az egynapos házhozszállítási szolgáltatást.
„A hazai házhozszállítási szolgáltatásainkat szerződött partnereink segítségével biztosítjuk és velük közösen folyamatosan fejlesztünk, hogy vásárlóink még gyorsabban és kényelmesebben juthassanak hozzá a megrendelt termékekhez.” – jelezte a cég.
A foglalkoztatás is kiemelt szempont marad a magyar MediaMarkt-nál
A vállalat arra is kitért, hogy a fejlesztések hosszú távon stabil működést és új lehetőségeket teremtenek, miközben munkatársaik továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a vállalat működésében. Felhívták a figyelmet, hogy
a stabil foglalkoztatás és a munkahelyek biztonsága kiemelt szempont fejlesztési döntéseik során.
Hozzátették: hosszú távú céljuk, hogy vezető omnichannel szolgáltatóként tovább erősítse piaci pozícióját, ötvözve az online és az offline értékesítési csatornák előnyeit.
A JD.com már a logisztika új korszakát vetíti előre
A Világgazdaság korábban megírta, hogy a MediaMarkt anyavállalatának egyik tulajdonosa, a kínai JD.com olyan jövőképet vázolt fel, amely alapjaiban alakíthatja át a logisztikai szektort. A vállalat alapítója és elnöke, Richard Liu szerint a futárok szerepe is fokozatosan háttérbe szorulhat.
Remélhetőleg öt éven belül a szállítási költségek teljesen megszűnnek.
A vállalatvezető szerint ezt az automatizált raktárak, a mesterséges intelligenciával támogatott logisztika, az önvezető járművek és a drónos kézbesítés együttes fejlődése teheti lehetővé. A JD.com már jelenleg is számos ilyen technológiát alkalmaz és tesztel Kínában, hosszabb távon pedig ezekre építené logisztikai hálózatának jelentős részét. Ahogy fentebb írtuk, a JD.com vezetője nem kisebb változásról beszélt, mint hogy
a vállalat mintegy 700 ezer futárának munkáját idővel robotok vehetik át.
Richard Liu szerint a technológiai átállás elkerülhetetlen, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha a dolgozók munka nélkül maradnának. A cég ezért már 120 oktatási intézménnyel kötött megállapodást, hogy a futárokat új feladatokra
- elsősorban robotok javítására,
- karbantartására
- és más technikai munkakörökre
képezzék át. A vállalatvezető azt is jelezte, céljuk nem az elbocsátás, hanem az, hogy a robotok által kiváltott munkakörök helyett új pozíciókat kínáljanak a dolgozóknak.
A kínai vállalat bejelentése után merült fel a kérdés, hogy ez az irány milyen hatással lehet a MediaMarkt magyarországi működésére. A társaság válasza alapján azonban jelenleg nem egy radikális átalakulás, hanem a meglévő logisztikai rendszer fejlesztése, a gyorsabb kiszállítás és a magyar piac igényeire szabott működés áll a középpontban, miközben a foglalkoztatás stabilitását is kiemelt célként kezelik.
Exkluzív: megtudtuk, mit dolgozik Sandy a MediaMarktban – Szilágyi Gábor ügyvezetővel beszélgettünk a legújabb technológiákról
A mesterséges intelligencia nem csupán a vásárlói élményt forradalmasítja, hanem a belső munkafolyamatokat is átalakítja, miközben a cég kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és hatékony alkalmazásra – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor. A MediaMarkt ügyvezető igazgatója arról is beszélt, hogyan segíti a vállalat a vásárlókat és a munkavállalókat eligazodni az MI világában.