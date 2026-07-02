Újabb lefejezést jelentett be Magyar Péter: most egy titkosszolgálati vezetőt rúgott ki

Felmentettem a Rogán Antal által létrehozott központi titkosszolgálati szerv, a Nemzeti Információs Központ vezetőjét – jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök Koltay András eltávolítása után most Hatala Anna kirúgását is a közösségi médiában hozta nyilvánosságra.

Hatala Anna főigazgatót július 2-i hatállyal mentette fel a miniszterelnök. / Fotó: Facebook / Magyar Péter

Hatala Anna 2024 óta vezette a Nemzeti Információs Központot

A Nemzeti Információs Központ vezetőjének menesztését a kormányfő szintén egy néhány szavas posztban jelentette be, mint szerda este Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetőjének felmentését. A további körülményekről, indoklásról nem ejtett szót, valamivel többet a friss Magyar Közlönyből tudhattunk meg.

A hivatalos tájkoztatás szerint a miniszterelnök a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-i hatállyal.

Hatala Anna 2024-ben váltotta Kovács Zoltán András dandártábornokot a Nemzeti Információs Központ főigazgatói posztján. A most menesztett főigazgató akkor a polgári elhárítás, azaz az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) helyettes vezetője volt.

A szervezet 2022. május 25-én, a magyar nemzetbiztonsági közösség legfiatalabb tagjaként létrehozott Nemzeti Információs Központ szélesebb jogosítványokat kapott, elsősorban a kormány nemzetbiztonsági döntéseinek támogatása és az abban érintett szervezetek koordinációja terén – olvasható honlapjukon. A NIK a hozzá befolyó információk elemzése mellett saját maga is végezhet titkos információgyűjtést.