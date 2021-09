Szingapúrban is tűz alá került a tőzsdére készülő Binance

Fotó: Yong Li Xuan / ST / Singapore Press Holdings via AFP

A MAS szerint a Binance még csak nem is kért engedélyt a működésre, így a befektetőket figyelmeztető listára került, mely jelzi, hogy a cég nem jogosult fizetési szolgáltatások nyújtására a városállamban. A MAS emellett illegális tevékenysége beszüntetését is várja a cégtől.

A pénzügyi felügyelet szerint csak a binance.sg oldalt üzemeltető Binance Asia Services jelentkezett engedélyért, mely jelenleg felmentést is élvez az engedély megléte alól, köszönhetően a digitális fizetőeszközökre vonatkozó kivételnek.

Szingapúr egyébként kifejezetten laza a kriptoeszközök szabályozása terén és szeretne is az újfajta eszközök egyik központja lenni, ennek köszönhető, hogy a Binance alapító vezérigazgatója Csangpeng Csao is odaköltözött. A több országban is a hatósági szigorral szembesülő Binance egyébként az utóbbi időben igyekszik lépéseket tenni a törvényesebb működés irányába, ám úgy tűnik mindeddig kevés sikerrel.

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance egyébként már akkorára nőtt, hogy saját natív kripto eszköze, a Binance Coin a CoinMarketCap szerint a 4. legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptopénz, összesen 82 milliárd dolláros kapitalizációval.

A cég amerikai leánya, a Binance.US időközben az alapító szerint a Coinbase sikerén felbátorodva a tőzsdére lépést fontolgatja a Business Insider információi szerint a következő 3 év során.