Mindez nem véletlen, hiszen a vállalat körüli hírek is pozitívak az elmúlt időszakban. Emellett a kötvényhozamok emelkedése most a piacon ismét elindíthat egy rotációt, amellyel a bankszektor, illetve a pénzügyi technológiai cégek is akár érdekessé válhatnak. A Mastercard további növekvő forgalmat lát a kártyás fizetéseknél globálisan, mind a betéti, mind a hitelkártyák esetében. Emiatt a vállalat frissített előrejelzése alapján a 2022 és 2024 közötti időszakban 15–20 százalék között maradhat a bevételnövekedés üteme, a profit pedig 20 százalék feletti ütemben bővülhet.

A fizetési szolgáltatások mellett azonban a Mastercard más szegmenseire is érdemes lehet fókuszálni a következő években. A kártyás szolgáltatásokon kívüli megoldások egyre nagyobb részt tesznek ki a Mastercard bevételeiből. Ide például a különböző kiberbiztonsági megoldások, adatelemzések, open banking megoldások és a kriptoszolgáltatások is tartoznak, amelyek bevételi súlya az elmúlt 3 évben 15 százalékról 35 körülire emelkedett. Hosszabb távon tehát a bankkártyás tranzakciók gyarapodása mellett a fentiek is hozzájárulhatnak a vállalat növekedéséhez.

A cég harmadik negyedéves gyorsjelentése sem sikerült rosszul, köszönhetően annak, hogy a globális fizetési forgalom is visszatérni látszik a járványhelyzet előtti szintekre. A negyedik negyedéves előrejelzés viszont kevésbé erős, ezt a képet ugyanakkor árnyalhatja a középtávú prognózis felfelé módosítása.

A technikai képet nézve a Mastercard-árfolyam próbál kitörni a csökkenő trendből, a 360 dolláros árfolyam mellett ez már meg is történhetne. A korábbi csúcsot a 400 dolláros szint jelenti, hosszabb távon pedig még mindig emelkedő a trend, bár az utóbbi években magasabb volatilitású volt a részvény, mint a 2020 előtti időszakban.