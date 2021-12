A Magyar Bankholding menedzsmentje a tulajdonosok elé terjesztette a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport egyesítésére, a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank létrehozására vonatkozó menetrendet – derül ki a közgyűlési előterjesztésekből, amelyeket az MKB Bank Nyrt. tett közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tervek szerint 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját.

A fuzionált pénzintézetek átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatják működésüket.

A Takarék Csoport – egy hozzávetőleg egyéves, átmeneti időszakot követően – várhatóan 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a Magyar Bankholding a három pénzintézet folyamatos működési harmonizációját irányítja. Ezzel párhuzamosan a bankholding teljessé vált menedzsmentje veszi át a tagbankok felső vezetésének felelősségi köreit, így a Magyar Bankholding csoport működése, irányítása egységes, ezáltal egyszerűbb és hatékonyabb lesz. A fúzióra vonatkozó terveket a tulajdonosok december közepén hagyják jóvá.

A Magyar Bankholding tagjainak egyesülésével Magyarország második legnagyobb hitelintézeti csoportja jön létre, amely ugyanakkor több tekintetben piacvezető, így például a vállalati ügyfélszám alapján, az agrárfinanszírozásban, a mikro-, kis- és középvállalkozói területen és a lízingfinanszírozásban

– nyilatkozta a VG-nek Puskás András, a Magyar Bankholding kiemelt ügyekért, kormányzati kapcsolatokért, kommunikációért és ESG-fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Fotó: KALLUS GYORGY / Világgazdaság

Hozzátette: a három egyenrangú bank fúziója – amelyhez hasonlóra eddig Európában, de globálisan sem nagyon akadt példa – nemcsak a hazai piacon meghatározó fontosságú lépés, hanem nemzetközi szinten is jelentősnek tekinthető. Puskás András elmondta: a három tagbank 2023-as egyesülését követően 2025-ig stabilizációs időszak veszi kezdetét a szuperbanknál, amelyben már az üzleti volumenek növelésén és a jövedelmezőség erősítésén lesz a hangsúly.

A jelenlegi stratégiai időszak lejártával, 2025-től pedig egy új időszak veszi majd kezdetét: ennek alapjait ugyan csak 2023–24-ben határozzák majd meg, de az előzetes elképzelésekben a nemzetközi, régiós terjeszkedés is szerepel. Változatlanul kiemelt szerep jut majd emellett a stratégiában a kormányzat által is támogatott, nemzetgazdasági szempontból fontos területeknek: így a mikro-, kis- és középvállalkozói szektor, az agrárium finanszírozásának, a kistelepülések, a vidék fejlesztésének.

Puskás András kiemelte:

a szuperbank létrehozása nem önmagában három nagybank összeolvadását jelenti, hanem olyan új informatikai háttér létrehozását is, amelynek révén a bigtech- és fintechcégekkel, neobankokkal is fel tudják venni a versenyt.

Az új modell – tette hozzá – gyökeresen eltér a klasszikus bankoknál most megszokottól, amikor a pénzintézet működése egy nagy alaprendszerre épül, amelynek részei szorosan összefonódnak egymással. A szuperbanknál ugyanis egy jóval vékonyabb alaprendszert állítanak fel, amelyre gyorsan kifejleszthető – és szükség esetén cserélhető – modulok épülnek, ebből egyszerre következik a hatékonyabb és a gyorsabb működés.

A „New World” néven futó modell – emelte ki a vezérigazgató-helyettes – az ügyfeleknek is egészen új perspektívát jelent:

miközben szabadon kombinálhatják az egyes banki termékeket (például a személyi kölcsönt és a jelzáloghitelt), a személyes igényeikhez is igazíthatják azokat.

Ami a három bank fúziójának ügyfeleket érintő, gyakorlati elemeit illeti, a vezérigazgató-helyettes közölte: a Budapest Bank és az MKB Bank termékei és szolgáltatásai a korábban megszokott felületeken és módon továbbra is elérhetők maradnak, vagyis a 2022. március végi fúziót követően ezután is a honos bankfiókokban intézhetik a banki ügyeket. (Lesznek azonban olyan fiókok is, amelyek az MKB Bank és a Budapest Bank ügyfeleit is tudják fogadni.) A beolvadás nyomán ugyanakkor a Budapest Bank fiókjainak az arculata is értelemszerűen átalakul majd.

Az egységes pénzügyi csoport nevéről – tájékoztatott Puskás András – még nem született döntés, az új márkanevet (és vele együtt az új arculatot) a tervek szerint 2023 elején vezetik majd be. A cél egy olyan, az ügyfelek számára vonzó márka felépítése, amely átformálja a pénzintézetekről kialakult hagyományos képet, egységesít és a jövőbe mutat: ebből az is következik, hogy az elképzelések alapján teljesen új, a magyar piacon eddig ismeretlen márkanév bevezetése szerepel.