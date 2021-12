Több tényező gyengíti egyszerre a történelmi mélypontra került forintot, melyek közül nem lehet egyet kiemelni, bár kétségtelenül komoly hatása van a globális kockázatkerülésnek, ami abban is megnyilvánul, hogy az euróval szemben jelentősen erősödött a dollár – mondta a VG-nek Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője.

Szintén a forint ellen hat a járványhelyzet romlása, ami a korábbi hullámokban is rendre gyengítette a forintot

– folytatta. Továbbá a magyar kormány és az uniós vezetés vitája, melynek újabb fejleménye egy EU-levél. Ugyanakkor a cseh koronával vagy a lengyel złotyval összevetve azt látjuk, hogy a forint most együtt gyengül a régiós devizákkal.

Fotó: pixabay

Ami azzal is összefüggésbe hozható, hogy külföldi befektetők negatívan kommentálták a régiót.

Van azonban a történetnek még egy része, ez pedig a gyorsuló infláció. Az MNB várakozásai szerint novemberben már elérheti a 7 százalékot év per év alapon. Bár a jegybank a múlt héten az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot is megemelte, ám korábban többször is piaci várakozásoktól elmaradó kamatdöntést hozott.

A Concorde elemzője szerint a héten is emelheti az egyhetes kamatot a Magyar Nemzeti Bank, ám ennek mértékét az aktuális piaci helyzet határozhatja meg, lévén szó egy rugalmas eszközről. Érdekes ugyanakkor, hogy az egyhetes betét kamata azonnal hathat a forintra, de új helyzet állhat elő, ha az alapkamat és az egyhetes kamat még jobban elszakad egymástól. Bár most már csak az egyhetes betéti kamat effektív, ennek van egy mögöttes instrumentuma. Arról nem beszélve, hogy ha a jegybank újra közelíteni akarja a két rátát, akkor vajon a betéti kamat visszafelé is rugalmas-e?