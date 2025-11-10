Olyan gyengék az eladások, hogy elhalasztja a vérfrissítést az Apple – az akksi és a kamera tehet mindenről?

Az Apple váratlanul lefújta a 2026 őszére tervezett új iPhone Air premierjét. A döntés mögött a gyenge értékesítési adatok és a vártnál kisebb piaci érdeklődés állhat. Az iPhone Air idén debütált és egy vékonyabb, könnyebb alternatívaként szolgált. A modell az Apple korábbi ígéretei szerint egy új irányt jelölt volna ki: a tervezők a formatervezést és a hordozhatóságot helyezték előtérbe, még akkor is, ha ez kompromisszumokkal jár az akkumulátor üzemidejében és a kamera képességeiben.

Olyan gyengék az eladások, hogy elhalasztja a vérfrissítést az Apple – az akksi és a kamera miatt nem fogy a iPhone Air? / Fotó: AFP

A vállalat stratégái az Airt azoknak a felhasználóknak szánták, akik a dizájnt és a súlyt előbbre helyezik a teljesítménynél – az eladási számok azonban eddig nem igazolták a koncepciót. Piaci elemzők szerint

a kereslet jóval alacsonyabb lett, mint az Apple várta,

főleg az olyan piacokon, ahol a nagyobb akkumulátorkapacitás és a fejlettebb kamerarendszer számít döntő szempontnak a vásárlóknál.

A gyenge fogadtatás különösen a kínai piacon okozhatott csalódást. Bár az Apple októberben engedélyt kapott a kínai távközlési hatóságoktól az eSIM-szolgáltatások bevezetésére, és a modell előrendelése is elindult, a készüléket fizikai SIM-kártyahely nélkül dobták piacra. Az eSIM-megoldás kizárólagos használata azonban sok vásárló számára kényelmetlennek bizonyult, mivel Kínában a szolgáltatók és a fogyasztók még csak most kezdenek áttérni az új technológiára.

Nem volt rossz ötlet az iPhone Air

Az iPhone Air volt az Apple ütőkártyája, ezzel akart új életet leheljen a stagnáló okostelefon-piacba. A vékony kialakítás és a prémium anyaghasználat mellett a készülék az Apple jövőbeli dizájnfilozófiájának előfutára lehetett volna, de a gyártó most láthatóan újragondolja a termékstratégiát.

Az elemzők szerint az Apple valószínűleg nem mond le teljesen az Air koncepcióról, de a fejlesztést „határozatlan időre” felfüggeszti,

amíg a piaci visszajelzések alapján új irányt dolgoz ki. A döntés egyben jelzi, hogy a prémium okostelefon-szegmens növekedése megtorpant, és a fogyasztók inkább a funkcionalitást, semmint a formatervet helyezik előtérbe.