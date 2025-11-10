Deviza
gazdatüntetések
Európai Bizottság
Európai Parlament
uniós költségvetés

Brüsszel beadta a derekát, a Parlament is szorosan követte: kompromisszum született a gazdáknak járó pénzekről – nagyot nyertek a tagállamok

Hiába fenyegetőztek hónapokon keresztül, a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz. Miután a Bizottság engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében, a Parlament centristái sem mertek az uniós költségvetés egyik legfontosabb pontja ellen szavazni.
VG
2025.11.10., 22:17

A Parlament centrista csoportjai visszavonták a költségvetés elleni fenyegetésüket, miután Brüsszel engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében, az új szabályok pedig biztosítják, hogy a pénzek valóban oda érkezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Farmers protest in front of EU institutions in Brussels európai gazdák
Miután a Bizottság engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében, a Parlament centristái sem mertek az uniós költségvetés egyik legfontosabb pontja ellen szavazni / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Parlament centrista csoportjai visszakoztak: mégsem utasítják el a következő hét éves EU-költségvetés kulcsfontosságú részét, miután az Európai Bizottság ráeszmélt, hogy mezőgazdaságot megéri támogatni. Igaz, ehhez az ellenzéknek egy lázadással is meg kellett fenyegetnie a pártokat, miközben a több mint egy éve tartó gazdatüntetések visszatérése sem volt túl vonzó a testület számára.

A hétvégi módosítások értelmében a tagállamoknak szánt támogatások legalább 10 százalékát mezőgazdaságra kell fordítani, ezzel megvédve a kontinens élelmiszerpiaci függetlenségét.

Ezzel párhuzamosan pedig a tagállamok vezetői is több beleszólást kapnak a döntéshozatalba miközben a Parlament nagyobb szerepet kap majd az uniós pénzek elosztásában. 

Az új szabályok biztosítják, hogy a pénzek valóban oda érkezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, miközben megerősítették a demokratikus folyamatokat is az Unión belül.

„Győzelem a gazdák és régiók számára!” – írta Siegfried Mureșan, az EPP fő tárgyalója a Politicónak. A Renew Europe és a Zöldek is jelezték, hogy a korábban tervezett elutasító szavazásnak így nem kell napirendre kerülnie.

A kompromisszumot a tagállamok is támogatták. Mette Frederiksen dán miniszterelnök közölte, nem ellenezte a módosításokat, a diplomaták szerint pedig az új javaslatok összhangban vannak a tagállamok álláspontjával.

Brüsszel térdet hajtott az európai gazdák előtt

A Parlament egyik fő kifogása az volt, hogy a Bizottság eredeti terve egyetlen „csomagba” gyúrta a tagállamoknak és a gazdáknak szánt forrásokat, így túl nagy hatalom kerülhetett volna a nemzeti kormányok kezébe. A mostani engedmények ezt a problémát kezelik, és a döntéshozatali folyamat átláthatóbb, demokratikusabb lesz, miközben a források ellenőrzése is erősebbé vált.

Ez a lépés közelebb viszi az EU-t a hosszú távú költségvetés végső elfogadásához, miközben a gazdák és régiók érdekei is jobban érvényesülnek.

Egyre gyanúsabb Von der Leyen viselkedése — nem néz a szemébe azoknak a vezetőknek, akiktől hatalmas összeget követel Európa védelmére

Az Európai Bizottság saját költségvetési javaslatának módosítását javasolja, illetve Ursula von der Leyen várólistára teszi a milliárdeurós védelmi szerződéseket is a háborús őrület kellős közepén. Von der Leyen célja, hogy minden tiltakozás ellenére átnyomja az EU finanszírozására szolgáló 1,8 milliárd eurós tervet, illetve megszerezze London 6,5 milliárd eurós védelmi támogatását.

 

