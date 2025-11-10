Deviza
Brüsszel végleg leszámolna a kínai óriással: teljes tiltással fenyegetőzik, semmibe véve a tagállamokat – elvenné a támogatást attól, aki nem hajt fejet

A terv kemény vitákat ígér a nemzeti kormányok és a távközlési cégek között. Az uniós tagállamok döntéseit is felülbírálhatja Brüsszel, ha megvalósul a Huawei és ZTE betiltása.
VG
2025.11.10, 21:35

Az Európai Bizottság azt fontolgatja, hogy jogszabályi kötelezettséggé tegye a Huawei és a ZTE mobilhálózatokból való kiszorítását az uniós tagállamokban. A terv komoly politikai vitát ígér, miközben a biztonsági aggályok és a kereskedelmi feszültségek felerősödnek Kína felé.

huawei
Az uniós tagállamok döntéseit is felülbírálhatja Brüsszel, ha megvalósul a Huawei és ZTE betiltása / Fotó: g0d4ather / shutterstock

Az Európai Bizottság lépéseket mérlegel annak érdekében, hogy a tagállamokat jogilag kötelezze a Huawei és a ZTE technológiáinak fokozatos eltávolítására a telekommunikációs hálózatokból – értesült a Bloomberg

Henna Virkkunen alelnök célja, hogy a Bizottság 2020-as ajánlását, amely a „magas kockázatú” kínai beszállítók használatának korlátozását javasolta, tényleges jogi kötelezettséggé alakítsa. 

Bár a hálózati döntések hagyományosan nemzeti hatáskörben maradnak, a javaslat arra kötelezné a tagállamokat, hogy igazodjanak a Bizottság biztonsági iránymutatásaihoz.

A háttérben az EU és Kína kereskedelmi-politikai kapcsolatait terhelő feszültségek állnak. Brüsszel attól tart, hogy a kritikus nemzeti infrastruktúra irányítása olyan vállalatok kezébe kerülhet, amelyek szoros kapcsolatban állnak Pekinggel, így sérülhetnek a nemzetbiztonsági érdekek.

A Bizottság az optikai hálózatokban használt kínai beszállítók korlátozását is vizsgálja, miközben a tagállamok az állami finanszírozású gigabites hálózatok gyors kiépítésére törekednek.

Politikai és üzleti ütközőzónává vált a Huawei-ügy

Az esetleges tiltás várhatóan heves politikai vitát indít, mivel a tagállamok eddig is ellenálltak, hogy Brüsszel döntsön a Huawei sorsáról. A távközlési szolgáltatók is ellenzik a korlátozásokat, a Huawei technológiáját olcsóbbnak és versenyképesebbnek tartva a nyugati alternatíváknál.

Az EU korábban már ösztönözte a magas kockázatú beszállítók kiszorítását, de a tagállamoknak nem volt kötelezően követendő. Svédország például teljes tiltást vezetett be, de Peking megtorlásra tett ígéretei eddig elrettentették a többi országot.

A Bizottság a Global Gateway program révén akár más országokat is ösztönözhetne arra, hogy ne kínai beszállítókat használjanak – a támogatás visszatartásával. 

Ezzel párhuzamosan a Nokia figyelmeztetett, hogy a kínai piac nyugati beszállítók kiszorítására törekszik, ami az európai hálózatokban a Huawei túlzott elterjedését még kockázatosabbá teszi.

A Huawei váratlanul felfedte hároméves tervét: így törné meg az Nvidia dominanciáját Kínában

Az Nvidia uralja a mesterséges intelligencia piacát, de a kínai Huawei most új lendületet vett. A Huawei AI-csip önmagában még gyengébb, de szuperklaszterekben összekapcsolva versenyképes lehet. A vállalat a következő években ezzel a stratégiával próbálja megtörni az amerikai fölényt.

 

 

