Déli szomszédunk is kipróbálja a speciális modellt: teljesen átalakul a nemzeti olajóriás – vajon így lerázhatják magukról az amerikai szankciókat?

A vezetés átalakítása már elindult, de a szakértők szerint Washington jóváhagyása kétséges. Szerbia a bolgár Lukoil-példát követve próbálja kezelni az amerikai szankciókat az orosz tulajdonban lévő NIS ellen.
VG
2025.11.10., 19:43

Szerbia megpróbálja a Lukoil bolgár példáját követni, hogy megkerülje az amerikai szankciókat az orosz tulajdonban lévő NIS ellen. A változtatások a cég vezetésében már el is indultak, de szakértők szerint a washingtoni engedély megszerzése még korántsem biztos.

Szerbia NIS Gazprom benzinkút szerbia nis
Szerbia a bolgár Lukoil-példát követve próbálja kezelni az amerikai szankciókat az orosz tulajdonban lévő NIS ellen / Fotó: AFP

A NIS vezetésében történt változások mögött egyértelmű cél látszik: Szerbia a „bolgár modellt” próbálja alkalmazni, amellyel Bulgária megoldotta Lukoil-ügyeit az amerikai szankciók kereszttüzében. 

A NIS társtulajdonosai, az orosz Gazprom és a szerb állam, a menedzsment átalakításával próbálják feloldani a január óta érvényben lévő amerikai szankciókat.

„Szerbia az amerikai szankciók kezelésében a bolgár út felé halad. A hatóságok bejelentették a vezetéscserét, akárcsak Bulgária tette a Lukoil esetében, ahol külön adminisztrátort neveztek ki” – mondta az energiaügyi tanácsadó, Zeljko Markovic a szerb N1 hírportálnak, hozzátéve, hogy a menedzsment átalakítása segíthet a szankciók felfüggesztésében, de „a valószínűsége alacsony, hogy ezt Washington is elfogadja”.

A szerb elnök, Aleksandar Vucic a múlt héten arról beszélt, hogy „ma vagy holnap, az oroszokkal és más érintettekkel közösen levelet küldünk Washingtonnak a szankciók alóli mentesség megszerzéséért, mert elkezdtük a vezetés átalakítását”.

Bulgáriában már sikerült, Szerbia is megpróbálja

A tőzsdei szakértő, Branislav Jorgic szerint Szerbia lépései a bolgárokéihoz hasonlók: elsőként a vezetést cserélik, majd várhatóan az orosz tulajdonosok kiszorítása következik, akár a beleegyezésük nélkül is.

A menedzsmentváltás önmagában nem elég az amerikaiaknak. Ha Szerbia ezt privatizálja, valószínűleg rövid idő alatt kell megszabadulni az orosz tulajdonrészektől

– tette hozzá a szakértő.

Jorgic kiemelte a különbséget a két ország között: míg Bulgáriában a szankciókat nemrég jelentették be, Szerbia január óta tudott dolgozik az átalakításon. A NIS tulajdonosi szerkezete azonban még nem tetszik az amerikaiaknak:

  • a Gazprom leányvállalata, a Gazpromnet 44,85 százalékkal;
  • a szerb állam 29,87 százalékkal;
  • a Gazprom másik leányvállalata, az Intelligence pedig 11,3 százalékkal rendelkezik;
  • a maradék 13,98 százalék kisebbségi tulajdonosoknál van.

Az óra azonban ketyeg: a NIS sorsa, az orosz tulajdon kezelése és az amerikai szankciók megkerülése hónapokon belül döntő jelentőségű lesz Szerbia energiapolitikája és gazdasági stabilitása szempontjából.

Drámaian sokasodnak a Lukoil gondjai: összeomlott az iraki üzlete, miközben Burgaszban már a katonai rendőrségre is szükség lehet

Az orosz cég vis maiort hirdetett a Nyugat-Kurna-2 olajmezőn. Az oroszok leállították az összes kifizetést, és a Lukoil Bulgáriában is bajban van.

 

Energiaválság

Energiaválság
1059 cikk

 

 

Aleksandar Vucic

Déli szomszédunk is kipróbálja a speciális modellt: teljesen átalakul a nemzeti olajóriás – vajon így lerázhatják magukról az amerikai szankciókat?

A vezetés átalakítása már elindult, de a szakértők szerint Washington jóváhagyása kétséges.
Építési és Közlekedési Minisztérium

Megjelent a közbeszerzés: kezdődhet az új fővárosi reptéri út előkészítése – bontással indulhat az óriásprojekt

A munka a tervek szerint két évig tart, és az új gyorsforgalmi út alapját teremti meg.
vállalat

A sikeres cégvezetés titka: zsűritagok és díjazottak a Figyelő Top 200 gáláról

Mit gondolnak a sikerről a legnagyobb cégek vezetői?

