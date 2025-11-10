Forintárfolyam: valami bámulatos történik a világban, ne üljünk fel – a magyar állampapír főszereplő
Jelentős jövedelmi forrássá vált a magyar háztartások számára a biztonságos állampapírok hozama. Egy friss elemzés rámutat: nem csak a magyarok kaptak rá, ami annak is köszönhető, hogy valami olyan meglepő fordulat történt a világban az infláció terén, amire évtizedek óta nem volt példa, és ebből profitál a forint árfolyama is. A látványos erősödéshez annyi köze van a Tiszának – hiába állítják az ellenkezőjét az ellenzéki párt holdudvarában –, mint Donald Trump tervéhez a budapesti találkozóról Vlagyimir Putyinnal: semmi.
Az elmúlt egy hétben a magyar és a nemzetközi médiában számos elemzés vette számba a tényezőket, amelyek a forintot erősítik, és amelyek nem, a Világgazdaság is több anyagban számolt be erről, többek közt itt.
Ha az amerikai dollárt Magyar Péter gyengíti, az olajárat ő nyomja le, a magyar gazdaság stabilitását ő érte el, és a jegybanki kamatokról is ő dönt, akkor a forint erősödésében is alapvető a szerepe. Az elmúlt három kereskedési nap menetelésében és a hétfőn elért 22 havi csúcsban is, amennyiben ő utazott Washingtonba, és ő jutott kulcsmegállapodásokra Trump amerikai elnökkel. (A hírek szerint azonban Orbán Viktor kormányfő.)
Bár Kármán András, a Tisza szakértője múlt heti interjújában igyekezett felülni a hullámra, a forint ralijáról szóló szakelemzések és jelentések szinte még marginálisan sem említik az ellenzéki párt választási győzelmi reményeit tényezőként.
A legvegytisztábbak azok az elemzések, amelyek a nemzetközi trendbe illesztik a forint, illetve a magyar pénzpiaci eszközök idei üstökösszerű teljesítményét. Itt nincs mit mismásolni, hiszen ez – amikor egy egész eszközcsoportról van szó – eltérítené a logikát, és nem is azok a szerzők, akiktől adott esetben netán elvárhatnak valamiféle politikai állásfoglalást.
A Bloomberg friss elemzése sem Magyarországról, hanem arról szól, hogy
- olyan elképesztő fordulat történt a világgazdaságban a fogyasztói árakat tekintve,
- amire évtizedek óta nem került sor,
- és ami vásárlásokat generál a feltörekvő gazdaságok pénzügyi piacain, beleértve az élen haladó Magyarországot.
A magyar inflációs adatok közlése előtt különösen izgalmas olvasmány a tények szerelmeseinek, akik pártpolitikai izgalmakra gerjednek, innen vegyék másfelé az irányt.
Három és fél évtizede nem volt ilyen: elébe kerültek a fejlett országoknak a feltörekvők
A hírügynökség szerint a Morgan Stanley Investment Management Inc. (MSIM) és a Ninety One Plc csak kettő a sok alapkezelőből, amelyek a feltörekvő piacok helyi devizában kibocsátott állampapírjaira fogadnak, mert arra számítanak, hogy ezek a gazdaságok megengedhetik majd maguknak, hogy gyorsabban csökkentsék a kamataikat, mint a fejlett gazdaságok.
Ennek egy olyan fejlemény az oka, amelyre a Bloomberg kezelte indexek szerint nem volt példa körülbelül legalább azóta, mióta a közép-európai országok lerázták magukról a kommunizmust (kivéve egy epizódot a mindent összezavaró világjárvány és energiaválság közben): két egymást követő negyedévben a feltörekvő gazdaságok inflációja alacsonyabb a fejlett országokénál.
Az elemzés nem részletezi, miképp lőtte lábon magát Joe Biden amerikai elnök alatt és máig hatóan a fejlett világ az energiaválsággal, mindenesetre Jitania Kandhari, az MSIM helyettes befektetési vezetője ezt a következtetést vonta le:
A folyomány, hogy a monetáris politika támogatóbb lehet a feltörekvő piacokon.
Lássuk, mit jelent ez, és miért van ennek jelentősége Magyarország és a forint szempontjából.
Saját elemzésünkben sorra vettük a forintot erősítő tényezőket, illetve kitértünk arra, hogy – ha voltak is olyan elemzések a nyár óta, amelyek a Tisza Párt választási reményeihez kapcsolták a magyar deviza erejét – Magyar Péterék nem bónuszt jelentenek, hanem inkább rizikót, mivel gazdaságpolitikai szempontból sötét ló az ellenzéki párt a jelenlegi stabilitással ellentétben.
A fő tényező, amelyet egyetlen elemzés sem hagy ki, hogy a magyar kamatok vonzók, mert a magyar jegybankot elkötelezettnek látják az infláció elleni harcban a befektetők. Technikailag ez úgy működik, hogy a külföldiek a magyar pénzpiaci eszközök stabil vásárlói, mert egyrészről a magyar kamat ehhez megfelelően magas, másrészről nem látnak jelentős kockázatot: nem mellesleg, ha választások lesznek is nálunk tavasszal, a Magyar Nemzeti Bankot ez nem érinti, és akármi a voksolás kimenetele, az MNB-ben megbíznak.
Itt térhetünk vissza az állampapírokhoz és a Bloomberg-összefoglalóhoz.
Forintárfolyam: már önmagában nyereséget biztosított, és ezzel nincs vége
A forint árfolyamán, ha semmi egyéb nem is változik, már önmagában szépen lehetett nyerni az idén, hiszen a világ egyik legjobban teljesítő devizájáról van szó. Aki magyar állampapírba fektetett, még szebb nyereségre tehetett szert. A helyi devizában denominált kötvényeken idén átlagban 7 százalék nyereséget lehetett zsebre tenni, egyes piacokon pedig, beleértve Magyarországot, Brazíliát és Egyiptomot, 20 százaléknál is többet.
Ezt ne úgy értsük, hogy ez a magyar adófizetők zsebére megy, mert ennyivel több kamatot kell kifizetni az állampapírokon – egészen másképpen működik, és épp fordítva. Állampapír esetében ha a hozama (leegyszerűsítve a kamata) lemegy a piacon, az árfolyama ekkor megemelkedik. Ha a magyar állampapírt a külföldiek veszik, ez előretekintve is bizalmat jelez: majdani hozamcsökkenésre, azaz árfolyam-emelkedésre számítanak. Itt ismét megjegyzendő:
a magyar kormány költségvetési tervei ismertek, a Tiszáé azonban hézagosak, zavarosak, ellentmondásosak – ha a 2002-es baloldali hatalomátvételhez hasonlóan felduzzasztanák a költségvetés hiányát, a magyar állampapírok külföldi vásárlói alaposan ráfaraghatnának. Aki ezt eltitkolja, nem tesz jót olvasóinak.
Önmagában a kamatcsökkentés sem rizikó, de a kamatelőny, az óvatosság és a stabilitás számít
A helyzet globálisan: az infláció csökkenéséhez mérten a feltörekvő piacokon visszamaradtak a kamatcsökkentésekkel. A befektetők most arra számítanak, hogy egy sor helyen a következő hónapokban begyorsul a folyamat, jönnek a kamatcsökkentések, amelyek a helyi állampapírok birtokosainak árfolyamnyereséget hoznak.
Amiért a forint és a magyar állampapírok különösen kedveltek: az MNB elkötelezett, hogy csak akkor lép erre az útra, ha az infláció visszaszorul, és a befektetők úgy látják, másokhoz képest tovább maradhat viszonylag magas a magyar kamat.
Grant Webster, a Ninety One egyik fő állampapír- és devizastratégája szerint a reálkamat – tehát az infláció felett kínált kamat – több mint húsz éve nem volt olyan magas, mint most. Ez pedig vonzza a külföldi befektetőket, és erősíti a devizákat: a brazil real és a magyar forint ennek köszönhetően a dollár ellenében az idén két számjegyű nyereséget biztosított – emelte ki.
Hozzátette: ahol az inflációs aggodalmak már felszívódtak, a kamatok azonban még nem – mint például Dél-Afrikában vagy Latin-Amerikában –, ott még mindig van hely a további ralira.
Mennyire járulnak hozzá a magyar inflációs aggodalmak „felszívódásához” a kedden esedékes októberi magyar inflációs adatok, hamarosan kiderül, a jegybanki kamatot azonban a következő hónapban zömében még nem várják csökkenni a piacokon, ami további támasztékot jelent a forint számára. Amikor már csökkenni kezdenek, akkor is a reálkamat, azaz az infláció és a piaci kamatok különbsége számít – ha az MNB-t megfelelően óvatosnak látják, a kamatok majdani csökkentése sem jelent feltétlenül rosszat a forint számára. Az átmenet idején a magyar jegybanknak biztosan okosan kell manővereznie.
Bemondták az elemzők: hamarosan nagyítóval kell majd keresni az inflációt Magyarországon
Továbbra is az árrésstopok befolyásolják leginkább az infláció alakulását, amely októberben ismét emelkedhetett. Azonban a hatósági intézkedések kiterjesztése miatt van olyan elemző, aki már 2 százalék körüli inflációt jósolt 2026 első hónapjaira.
A dollár oldaláról van rizikó, de alig, és a részvényekre is átragadhat az optimizmus
Az idén gyengélkedő dollár visszapattanásai jelenthetnek rizikót, de ez a veszély mérsékelt, hiszen az amerikai jegybank, a Federal Reserve várhatón tovább csökkenti a maga kamatait és ezzel a zöldhasú vonzerejét – írja az elemzés. Még azok a befektetők is látnak további kifutást a feltörekvő gazdaságok állampapírpiacain, akik szerint a dollár már nem gyengül tovább, és a feltörekvő piacok elképesztő inflációcsökkenése a fejlettekhez képest még a részvénypiacaikra is átragaszthatja a kedvező hangulatot.
A feltörekvő világ viszonylag kevésbé tűnik kockázatosnak, mint a fejlett országok, hosszú idő óta először
– idézik Derrick Irwint, az Allspring Global Investments szenior portfóliómenedzserét. Anyagát – amely egy szót sem ejt a Tisza Pártról és Magyar Péterről – a Budapesti Értéktőzsde fotójával illusztrálta a hírügynökség.