Mémrészvénnyé vált a világ legnagyobb autókölcsönzője, az Avis Budget Group is, melyre most óriási tétekkel fogadnak a befektetők, s hároméves csúcsra emelkedett szerdán az opciós állomány. A részvény árfolyama hét elején megduplázódott, majd több mint 40 százalékot zuhant. És még nincs vége a hétnek. A piac végletesen megosztott, amennyiben a mostani 298 dolláros árfolyam mellett a két legnépszerűbb opciós fogadás a 150 dolláros és a 600 dolláros célár.

Fotó: AFP

Az opciók jogot biztosítanak a részvények vásárlására vagy eladására egy meghatározott áron, egy meghatározott időpontig. Nagy előnye, hogy a kockázat előre meghatározható. Nem véletlenül lett a rendkívül volatilis mémrészvények piacán a legnépszerűbb befektetési forma. Az ügyletek olyan tömegesek, hogy a Wall Streeten opciós forradalom zajlik. A Cboe Global Markets adatai szerint a történelem 10 legaktívabb vételi opciós kereskedési napjából kilenc esett az idei évre. És ebben az évben a kereskedett egyrészvényes opciók napi átlagos névértéke meghaladta a 432 milliárd dollárt, szemben a részvények 404 milliárd dolláros átlagával. Sanszos, hogy az idei lesz az első olyan esztendő, amikor az opciós szerződések legyűrik a részvényügyleteket. Ami jórészt annak köszönhető, hogy mára az opció a nagybefektetők fedezeti ügyletéből, a kisbefektetők spekulatív eszközévé vált a tengerentúlon.

Most az opciós fogadások népszerű terméke még az AMC, a Tesla és a Bed Bath & Beyond. A SwaggyStocks adatszolgáltató szerint az AMC és a Bed Bath & Beyond voltak a legtöbbet emlegetett részvények között a Reddit WallStreetBets közösségében kedden. Az AMC 5,2 százalékkal, míg a Bed Bath & Beyond 15 százalékkal emelkedett szerdán.