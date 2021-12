Egymilliárd eurós kiesést jelent az Adidas számára, hogy a járvány terjedése miatt délkelet-ázsiai termelését szüneteltetni kényszerült. Ahogy a sportszergyártás világelsőjét, az amerikai Nike-t, úgy német riválisát is érzékenyen érintette vietnámi termelésük nyár végi-őszi leállása, emiatt

százmillió termékkel szűkebb kínálattal kell készülniük az ünnepi szezon nyitányára.

Már ha megérkeznek a fokozatosan újrainduló üzemekből a termékek, mivel a tengeri szállítás a konténerhiány miatt jócskán lelassult – és meg is drágult. A termelési anomáliák mellett az alapanyag-ellátási gondok is velük maradnak jövőre is – ismerte el szerdán az Adidas vezetése, mire 5 százalékot zuhant a társaság részvényárfolyama Frankfurtban.

Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP

Vietnámban gyártják az Adidas termékeinek 28 százalékát, elsősorban a sportcipőket. A cég felfuttatta kínai és indonéziai gyártását, de ezzel is csak a vietnámi kiesésük harmadát tudták pótolni, emellett több légifuvar-kapacitást kötöttek le, hogy ne maradjanak áru nélkül karácsony előtt. Mindez erősen megterheli a kiadási oldalt, szűkíti a marzsokat és a lehúzza a profitot is.

Válaszul az Adidas 5 százalékos áremelést és kedvezményes termékválasztékának szűkítését jelentette be, utóbbit csak az év hátralévő szakára. A harmadik negyedévet 8,5 százalékkal kisebb, 672 millió eurós üzemi eredménynek hozták le, 3 százalékkal emelkedő, 5,752 milliárdos forgalom mellett. Kiemelt piacaik közül Kína nagy csalódást okozott a 15 százalékos forgalom-visszaeséssel, amiben a járványkorlátozások mellett a cég elleni bojkott is közrejátszott.