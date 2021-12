A nemzetközi befektetői hangulat múlt péntek reggelre ismét elromlott, miután a WHO rendkívüli ülést hívott össze egy új vírusvariáns miatt. A hazai részvénypiacról már korábban megindult a tőkekivonás, a múlt héten éppen annak a korrekcióját láthattuk, az emelkedés azonban már csütörtökön kifulladt. A vezető részvények közül az OTP és a Mol piacán fennmaradhat a rendkívül magas volatilitás, kissé nyugodtabb a technikai képe a Richternek és a Magyar Telekomnak.

Óriási utat járt be az OTP árfolyama a múlt héten, hétfőn és kedden erőteljes esést, majd egy nagyon éles pozitív korrekciót láthattunk. Utóbbit az 50 és a 30 napos mozgóátlag állította meg, csütörtökön már látható volt, hogy elfáradt a részvény. A globális hangulat jelentős romlása miatt pénteken nagyobb réssel esett a jegyzés. Meghatározó támasz továbbra is 17 ezer forint közelében található, melyet a 16 500 forintos szint követ. A jelenleg tapasztalható, csapkodó mozgás egy nagyobb korrekció, illetve a medvepiacok kezdetére jellemző, fokozott óvatosság ajánlott, amennyiben tartóssá válik, akár hosszabb időre is búcsút mondhatunk az emelkedő trendnek.

A Richter árfolyama végre fordulni tudott, az emelkedő hullámban a 8 250 forintos szinttől egészen a 8 800 forintos szintig tartott. A pénteki kereskedésben természetesen itt is az eladók domináltak, de amennyiben sikerülne tartósan a 8 630 forintos szint felett maradni, ismét pozitívvá válna a rövid távú kilátás, és hamarosan a 8 800-8 900 forintos tartományt ostromolhatná a gyógyszergyártó jegyzése.

A Mol jegyzésében is láthattunk egy éles pozitív korrekciót, mely azonban a 2 550 forintos szint közelében megakadt, és onnan ismét esés indult. Fontosabb támasz 2 400 forintnál található, letörése esetén a 200 napos mozgóátlag lehet tesztelhető, mely jelenleg 2 372 forintnál húzódik, ezt követően pedig 2 300 forint közelében találjuk a következő meghatározó szintet.

A Magyar Telekom árfolyama meghatározó támaszt tört le 430 forintnál, ezzel visszakerült egy korábbi kereskedési sávba, mely 420-430 forint között húzódott. A jelenlegi technikai kép alapján egyelőre maradhat ebben a tartományban, nagyobb elmozdulás előjelei nem láthatóak a grafikonon.