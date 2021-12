Az első és legfontosabb, ami szemet szúrt, hogy az idei év elején egy látványos felfutás volt az ezüst árfolyamában. Februárban az árfolyam elérte a harminc dollárt unciánként, amire 2013 óta nem volt példa. Innen azonban nem sikerült az áttörés és egy gyors korrekciót követően az ezüst értéke folyamatosan lefelé csúszott az idei év során. Ennek a folyamatnak a vége (legalábbis ez idáig), a december 15-én elért mélypont volt 21,40 dolláros értéknél, ami szintén rég nem látott szintet jelent. Egész pontosan tavaly július közepén járt itt utoljára az árfolyam.

Éven belül közel 30 százalékot esett így az ezüst, ami mindenképpen figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy az árupiaci termékek jelentős része masszív emelkedést produkált ebben az időszakban.

Fotó: AIZAR RALDES / AFP

Pusztán az árfolyammozgásokat szem előtt tartva a most elért mélypont mindenképpen okot adhat a figyelemre, hiszen a 21,50 körüli érték nemcsak most, de az ezüst korábbi időszakaiban is fontos szintnek számított. Ezek alapján könnyen elképzelhető, hogy

a mélypont megérintése és az azt követő gyors visszapattanás alapja lehet egy fordulatnak akár hosszabb távon is.

De nézzük, milyen fundamentumokat érdemes figyelembe venni az ezüst kapcsán. Az első és talán legfontosabb a fizikai kereslet növekedése, ami ugyan ebben az évben még nem volt annyira jelentős, de az elektromobilitás és a megújuló energiatermelés kapcsán az ezüst iránti igény folyamatosan emelkedhet a következő években.

Idén a teljes kereslet meghaladhatja az ötszázmillió unciát, ami nagy részben köszönhető a napelemek által kialakult ezüstkereslet 13 százalékos növekedésnek.

A két legfontosabb felhasználási területe ugyanis az ezüstnek a napkollektorok és az elektromos autók gyártásánál van. Mindkettő olyan pályára állhat a következő évben, ahol a növekedés ugrásszerű lesz és ennek köszönhetően az ezüst iránti fizikai kereslet újabb és újabb rekordszintekre emelkedhet.

Az idei év végére szóló előrejelzések szerint, a teljes évre vonatkozó fizikai kereslet magasabb lesz majd a tényleges kitermelésnél, amire 2015 óta nem volt példa az ezüst kapcsán. Ehhez jön még az ETF-termékek által generált kötelező tartalék miatti kereslet, amivel összességében 157 millió unciával lehet deficites az idei év. Márpedig minden előrejelzés azt mutatja, hogy a kereslet a 2022-es évben egyértelműen emelkedik majd, amit csak felgyorsíthat, ha esetleg a Covid miatti gyártási fennakadások enyhülnek és az ipari termelés még nagyobb sebességre tudna kapcsolni.

Fotó: AIZAR RALDES / AFP

Az elmúlt egy évben sokszor szóba került, hogy a legfontosabb nemesfém, az arany tartalékolási szerepét komolyan befolyásolják a digitális eszközök, elsősorban a bitcoin térnyerése. Mindez egyértelműen árnyékot vetett az ezüst iránti befektetői érdeklődésre is és alapvetően tartotta nyomás alatt az ezüst árát. Ugyanakkor az előbb leírtaknak megfelelően az ezüst esetében sokkal fontosabbá válhat a tényleges fizikai igény, ami már nem befektetésről, hanem ipari felhasználásról szól és alapjaiban határozhatja meg a következő évek tendenciáit.

Ennek megfelelően izgalmas lehet követni az arany és az ezüst egymással szembeni árfolyamának alakulását, hiszen amíg előbbinek fénye folyamatosan halványul a befektetések terén, addig utóbbi az ipari kereslet miatt tündökölhet majd új fényben.

A XAUXAG különös kóddal jelzett instrumentum, ami az arany/ezüst értékét mutatja, az idei évben sokat emelkedett és elérte a 82-es szintet, ami több mint egyéves rekordot jelent az árfolyamban. A fundamentumok alapján viszont úgy tűnik, hogy jelenleg az arany túlértékelt az ezüsttel szemben, és főleg középtávon ennek a visszarendeződése várható, vagyis az arany/ezüst árfolyam újra célba veheti a 75 alatti területeket, ahol az év első felében tanyázott. Ezt támasztja alá az úgynevezett RSI (Relative Strenght Index) mutató is, ami az árfolyam túladott vagy túlvett állapotát hivatott jelezni. Ennél az instrumentumnál a napi grafikont figyelve ez az érték 75 százalékot is elérte az elmúlt napokban, és általában a 70 százalékos határérték felett szokás túlvettnek értékelni egy árfolyamot.

Az ezüst tehát mind a fundamentumok, mind pedig a technikai jelzések alapján alulértékeltnek tűnik akár az amerikai dollárral, akár az arannyal szemben, amelynek átértékelődésére a 2022-es év kedvező táptalajt biztosíthat.