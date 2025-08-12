Rekordsiker a diákmunkaprogramban: tízezrek jutottak keresethez és a cégek is profitálnak belőle

Páratlanul sikeres a diákmunkaprogram. Nemcsak a fiatalok, hanem az őket alkalmazó cégek száma is erre utal. Eddig ugyanis 4600 munkáltató összesen majdnem 5 milliárd forint támogatást kötött le.
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, a munkaalapú társadalom építéséhez 2013 óta a nyári diákmunkaprogram is hozzájárul, amely
segíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és sok esetben lehetőséget biztosít arra is, hogy a diákok teljesítsék szakmai gyakorlatukat.
A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonnyal vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkező, 16–25 év közötti fiatalok jelentkezhettek. A támogatások igénybevételére az önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás továbbá az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások jogosultak.
A program keretében az önkormányzati pillér munkaadói számára a diákok legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér összegének teljes egészét, de legfeljebb a garantált bérminimumot, illetve a minimálbér összegét téríti meg az állam.
A diákok a turizmus és vendéglátás területén, a mezőgazdaságban vagy az erdőgazdálkodásban történő munkaviszony keretében legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatásra jogosultak. A munkaadóknak bértámogatásként a munkabér összegének 75 százalékát – de legfeljebb a garantált bérminimum, illetve a minimálbér összegének 75 százalékát – térítik meg. A diákok így érdemi kereseti lehetőséghez juthatnak, a nettó bérüket pedig tovább emeli a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége is.
Az idei évben a legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya vármegyékből érkezett.
A részt vevő diákok 81 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatják, a turizmus és vendéglátás területén közel 5 ezer fiatal kapott munkát, míg a mezőgazdaságban több mint 560 diák foglalkoztatása valósul meg.
