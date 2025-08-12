Gyermekétkeztetés és tanszertámogatás: 140 milliárd forint jut idén a családok segítésére

A kormány 2025-ben 140 milliárd forintot fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, szemben a 2010-es 32 milliárddal – közölte Koncz Zsófia államtitkár Szerencsen. Az előző tanévben hatszázezer gyermek részesült a támogatásból, és az ingyenes tankönyv is jelentős segítség a családoknak.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tanszercsomag-átadó rendezvényén ismertette: a kormány idén 140 milliárd forintot biztosít az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre. Hozzátette, 2010-ben ez az összeg mindössze 32 milliárd forint volt.
Az államtitkár ismertette, hogy az előző tanévben mintegy hatszázezer gyermek kapott ilyen támogatást, az ingyenes tankönyvek pedig akár több tízezer forintos segítséget is jelenthetnek a családok számára. Kiemelte a civil kezdeményezések szerepét is, példaként említve a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Auchan közös tanszergyűjtő akcióját, amelyhez az államtitkárság stratégiai partnerként kapcsolódik.
A program tavaly országosan háromezer családhoz és csaknem tízezer gyermekhez juttatott el tanszereket; Szerencsen idén harminc család és nyolcvan gyermek kap csomagot. Koncz hangsúlyozta, a kormányzati és civil támogatások együtt teszik igazán hatékonnyá a családsegítést.
Herbert Gábor, az egyesület elnöke elmondta, hogy az Auchannal közösen immár hetedik éve futó programban az adományok száma az indulás óta négyszeresére nőtt. Úgy véli, a kezdeményezés nemcsak segítséget ad, hanem szemléletformáló is: a szülők így taníthatják meg gyermekeiknek, hogy gondoljanak azokra is, akik rászorulnak a támogatásra.
