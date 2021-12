Izgalmasan fest az Adidas árfolyama az elmúlt napokban, de az utóbbi hetek alapján is kimondottan érdemes figyelni a részvényt. A nemzetközi piacokon a hangulat inkább felemás volt néhány hétig, a DAX index mozgásainál pedig már nagyjából április óta hasonló teljesítményt figyelhettek meg a befektetők.

Fotó: PETER KNEFFEL / dpa Picture-Alliance via AFP

Ebben a környezetben az Adidas sem tudott erős lenni, ugyanakkor a 250 eurós szintekről rendre felpattanás következett be. Először tavaly novemberben, illetve még szeptemberben is, idén pedig május során láthattak hasonló mozgásokat a befektetők. Most is hasonló szinteken áll a papír, így már csak technikai szempontból is érdemes figyelni.

Emellett más faktorok is segíthetik a céget. Ott van például az is, hogy

az egészséges életmód iránt egyre nagyobb igény mutatkozik, a sportkiegészítők piaca is virágzik, ráadásul a technológia is egyre nagyobb segítséget nyújt az egészségügyi tudatossághoz (pl. okosórák, fitneszkarkötők), ebből a sportszergyártók is profitálnak.

A Nike árfolyamában az elmúlt 2 évben ez világosan látszott is, remek teljesítményt mutatott a papír, osztalékokat is beszámítva 65 százalékos volt a befektetők hozama. Ehhez képest az Adidas inkább gyengélkedett, és visszaesést ért el 2 év alatt, vagyis igencsak kinyílt az olló a két papír között.

Látni kell, hogy a fundamentumok idén már az Adidasnál is sokkal erősebbek, és dinamikusan növekedhet majd a profit és az EPS is. Az értékeltség így jelentősen csökkent a 2010-es évek közepén látott magas szintekről, és az 5 éves átlag közelébe süllyedt vissza az Adidas. Közben a német piaccal szembeni prémium is normalizálódott, ugyanakkor a Nike-hoz képest nagy a különbség.

Az Adidas értékeltsége jelenleg 30 százalékos diszkontot mutat a Nike-hoz képest, ami az elmúlt 10 évben nem igazán fordult elő, legfeljebb rövid ideig. 2014 és 2018 közepén állt fenn hasonló helyzet, ami az árfolyamnál is komoly mélypontokat jelölt ki, onnan viszont emelkedés kezdődött. Ez alapján nem árt figyelni az Adidas részvényét most sem, ráadásul a jó formában lévő Nike akár a versenytársat is magával húzhatja majd idővel.