Tíz százalékkal erősödött a Micron Technology részvényárfolyama a 2022-es pénzügyi évének első negyedéről kiadott gyorsjelentést övező eufóriában. És ez még messze nem a vége. Volt honnan feljönni, ugyanis a félvezetőgyártó kurzusának nincs kifejezetten jó éve: hiába a csiphiány, papírjaik egyelőre az S&P 500 indexnél is gyengébb hozamot produkálnak. A friss jelentés azonban trendfordulót hozhat.

A Micron a bázishoz képest 33 százalékkal magasabb, 7,69 milliárd dolláros árbevételt ért el. A tisztított EPS is nagyot ugrott, a 2,16 dolláros részvényenkénti nyereség 177 százalékkal nőtt. A járványhelyzet némileg rányomta a bélyegét a 2020-as számokra, így nyilván nem várható minden évben hasonló mértékű növekmény, de a menedzsment előzetes várakozását kényelmesen sikerült teljesíteni.

Optimizmusról árulkodik a második pénzügyi negyedévre vonatkozó iránymutatás is, ami 20 százalékos árbevétel növekedést és 99 százalékos EPS pluszt vár év/év alapon. Mindez sínre tenné és rekordbevételhez segítené a Micront a 2022-es pénzügyi évében.

Az iparág esetében kiemelten fontos a ciklikusság, ez a Micronnál is egyértelműen megfigyelhető, ha az elmúlt tíz év árbevételének vagy épp a szabad cash flow-jának a görbéjét nézzük. A jelenlegi, csiphiányos időszakban értelemszerűen a ciklus egy felívelő szakasza zajlik, ami kitarthat 2022-ben is. Ez a jelenlegi adatok alapján még akkor is így lehet, ha enyhül a kínálati oldal hiánya. Jelenleg a félvezetőgyártók nem tudnak annyi terméket gyártani, amivel kielégítenék a piaci keresletet. Az e téren bekövetkező enyhülés a csipek árazásának jelenlegi szabadságát elveszi majd a gyártóktól, de eltarthat még egy ideig, mire ez a folyamat átcsap az árak fokozatos csökkenése mellett kínálati többletbe és alacsonyabb profitabilitásba.

A Micron árfolyama szép reményekkel várhatja a jövő évet. Ne feledjük, hogy alapvetően növekedési iparágról van szó, így ciklikusság ide vagy oda, hosszabb, 5-10 éves időtávon a vezető csipgyártók kifejezetten jól pozicionáltak. A Micron árfolyama technikai alapon rövidesen a mindenkori csúcsát ostromolhatja, és ha kitart a bullish szentiment, illetve a fundamentumok terén is sikerül hozni a megfogalmazott célokat, akkor szabaddá válik az út rekorddöntések előtt.