Az elmúlt fél évben a földgáz árának emelkedése miatt a háromszorosára ment fel a nitrogénműtrágya ára – tájékoztatták hétfőn szakértők az osztrák APA hírügynökséget.

A kalcium-ammónium-nitrát (pétisó), a legfontosabb nitrogéntartalmú műtrágya ára a németországi kikötőkben tonnánként 600 euró fölé emelkedett. Az elmúlt öt évben az ár soha nem lépte át a tonnánkénti 250 eurót.

Az ammónium-nitrát-karbamid és a diammónium-foszfát ára is hasonlóképpen alakult.

Illusztráció Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A műtrágya a földgáz tavaly ősz óta erőteljesen megemelkedett ára miatt lett drágább.

Egy műtrágya-kereskedő az APA hírügynökségnek azt mondta:

a mezőgazdasági termelők előtt két választás van, vagy kevesebbet használnak a műtrágyákból, vagy kevesebbet állítanak elő nitrogénintenzív terményekből.

Az osztrák mezőgazdasági kamara elnöke, Ferdinand Lembacher szerint az osztrák gazdák a szokásosnak még csak a felét szerezték be műtrágyából 2022 első felére. Az áremelkedés ugyanis pont arra az időre esett, amikor a gazdáknak gondoskodniuk kell a következő termőszezonra a készleteikről.

Lembacher egyúttal jelezte azt is, hogy nem ajánlatos az árak csökkenésére számítani. A magas gázár miatt ugyanis számos termelő vagy visszafogta a kapacitását, vagy le is állította üzemeit. „Figyelmeztettük a gazdákat, hogy később lehet, hogy egyáltalán nem is fog már rendelkezésre állni nitrogénműtrágya” – mondta. Véleménye szerint a március–áprilisban felhasználásra szánt mennyiséget mindenképpen be kell szerezniük.