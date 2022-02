Leállította a legtöbb tranzakciót az a platform, amely 2,9 millió dollárért adott el egy NFT-t Jack Dorsey első tweetjéből, mert az emberek a tulajdonukban nem lévő tartalmak tokenjeit adták el - mondta a Reuters hírügynökség beszámolója szerint az alapító, aki ezt "alapvető problémának" nevezte a gyorsan növekvő digitális eszközök piacán.

Az NFT-k, vagyis a nem-kinyerhető tokenek értékesítése 2021-ben mintegy 25 milliárd dollárra ugrott, miközben sokan értetlenül figyelték, hogy miért költenek egyesek ennyi pénzt olyan tárgyakra, amelyek fizikailag nem léteznek, és amelyeket bárki ingyenesen megtekinthet az interneten.

Az NFT-k olyan kriptoeszközök, amelyek egy digitális fájl, például egy kép, videó vagy szöveg tulajdonjogát rögzítik. Bárki létrehozhat, vagy "verethet" egy NFT-t, és a token tulajdonjoga általában nem jár a mögöttes elem tulajdonjogával.

A csalásokról, hamisításokról és "mosott kereskedésről" szóló jelentések mindennapossá váltak.

Az amerikai Cent az egyik első ismert, egymillió dolláros NFT-értékesítést hajtotta végre, amikor tavaly márciusban a Twitter korábbi vezérigazgatójának első rövid üzenetét NFT-ként adta el. Február 6-tól azonban már nem engedélyezik a vásárlást és az eladást, mondta Cameron Hejazi vezérigazgató és társalapító a Reutersnek.

"Egy olyan spektrumú tevékenység zajlik, aminek alapvetően nem szabadna megtörténnie" - mondta Hejazi. Míg a Cent piactere a beta.cent.co szünetelteti az NFT-értékesítést, a kifejezetten a tweetek NFT-jének eladására szolgáló rész, amely a "Valuables" nevet viseli, továbbra is aktív.

Hejazi három fő problémát emelt ki: az emberek mások NFT-jének jogosulatlan másolatait árulják, az emberek olyan tartalmakból készítenek NFT-ket, amelyek nem tartoznak hozzájuk, vagyis valós érték nincs az áru mellett, és az is gondként merült fel, hogy értékpapírra hasonlító NFT-készleteket árulnak.

Elmondta, hogy ezek a problémák elburjánzottak, a felhasználók "hamisított digitális eszközöket veretnek. Tájékoztatása szerint ez folyamatosan fennálló probléma. "Letiltottuk a jogsértő fiókokat, de ez olyan volt, mintha egy játékot játszanánk... Minden alkalommal, amikor kitiltottunk egyet, jött egy másik, vagy három újabb" - tette hozzá.

A Reuters beszámolója szerint az ilyen problémák még inkább előtérbe kerülhetnek, ahogy a nagy márkák is csatlakoznak az úgynevezett "metaversum", vagyis a Web3 felé tartó rohamhoz. A Coca-Cola (KO.N) és a Gucci luxusmárka is az NFT-ket értékesítő cégek közé tartozik, míg a YouTube azt mondta, hogy be fogja indítani az NFT funkciókat.

Bár a 150 000 felhasználóval és "milliós" bevétellel rendelkező Cent viszonylag kis NFT-platform, Hejazi szerint a hamis és illegális tartalmak problémája az egész iparágban fennáll.

A legnagyobb NFT-piactér, az OpenSea, amelyet a legutóbbi kockázati finanszírozási kör után 13,3 milliárd dollárra értékelnek, a múlt hónapban azt mondta, hogy a platformján ingyenesen veretett NFT-k több mint 80 százaléka "plagizált mű, hamis gyűjtemény és spam". Az OpenSea megpróbálta korlátozni az egy felhasználó által ingyenesen verhető NFT-k számát, de aztán a felhasználók reakcióit követően visszavonta ezt a döntést.

Sok NFT-rajongó számára vonzó a blokklánc technológia decentralizált jellege, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitális eszközöket hozzanak létre és kereskedjenek velük anélkül, hogy egy központi hatóság irányítaná a tevékenységet. Hejazi azonban elmondta, hogy cége fontosnak tartja a tartalomkészítők védelmét, és rövid távú intézkedésként bevezetheti a központi ellenőrzést a piac újbóli megnyitása érdekében, mielőtt a decentralizált megoldásokat vizsgálná.