Vietnám nagy ugrásra készül, a következő ázsiai tigris akar lenni

Vietnám akar lenni a következő „ázsiai tigris”, követné Dél-Korea és Tajvan gazdasági felemelkedésének példáját, hogy 2045-re bekerüljön a világ gazdag országai közé. Az út azonban nem lesz könnyű, mert átfogó reformokra van szükség a cél eléréséhez, és meg kell küzdeni az öregedő népesség, a klímaváltozás és a Donald Trump második vámháborúja jelentette kihívásokkal.

Vietnám nagy ugrásra készül / Fotó: Vietnam Stock Images / Shutterstock

Az ország azonban szépen halad előre a gazdagodás útján, amit a számok is jól mutatnak. A Vietnam+ című internetes portál emlékeztetett, hogy az egy főre jutó GDP 1990-ben nem érte el a száz dollárt, és a népesség 70 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt.

Az egy főre jutó GDP az idén már 17 480 dollár, és a hanoi pénzügyminisztérium a globális bizonytalanságok ellenére ambiciózus, a korábban jelzett 8 helyett

8,3-8,5 százalékos növekedésben reménykedik.

Ez jóval magasabb más előrejelzéseknél, a Citigroup 6,6-7, a BIDV Research Group optimális esetben is csak 7,8-8,1 százalékos bővülést prognosztizál.

A remélt növekedés elérése érdekében a kormányzat a hagyományos hajtóerőkre összpontosít:

a befektetésre,

a fogyasztásra

és az exportra.

Sikerült letornászni az amerikai vámokat

Vietnám globális feldolgozóipari központtá vált az elmúlt időszakban, amit az alacsony költségek és az export tett lehetővé. Az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek miatt ömlenek a befektetések az országba, és az Egyesült Államok lett az ország legnagyobb piaca.

A fogyasztást szánják a növekedés egyik hajtóerejének / Fotó: CravenA / Shutterstock

Az ország GDP-jének majdnem 30 százalékát adja az Egyesült Államokba irányuló export, így a vámok veszélyeztetik a növekedési modelljét, és súlyosan érintenek sok onnan exportáló multinacionális vállalatot, többek között a Samsungot, az Apple-t és a Nike-t.

Donald Trump a kölcsönös vámok bejelentésekor 46 százalékos tarifát szabott ki az országra, amelyet a kétoldalú kereskedelmi megállapodással sikerült letornászni 20 százalékra; az átrakodott áruféleségek tarifája 40 százalék.

Az ország ugyan cserében megnyitotta a piacát az amerikai áruk előtt, de így is képtelenség lenne ledolgozni a kétoldalú forgalomban meglévő amerikai deficitet, amely tavaly elérte a 123,5 milliárd dollárt.