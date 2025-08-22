Augusztus 22-én éjjel ukrán kamikaze drónok megtámadták a Druzsba olajszivattyú-állomást az oroszországi Brjanszki területen található Unecsa városában – írja a Pravda.

Rendkívüli: az ukránok az éjjel megbosszulták Munkácsot, de megint a magyaroknak ártottak – szétlőtték a Barátság vezeték főcsomópontját / Fotó: Mediaworks

A megtámadott fő olajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja a Transznyeft tulajdonában van. Az állomás fő funkciója az olaj szállítása egy csővezetékrendszeren keresztül, amelynek teljes hossza körülbelül 9 ezer kilométer.

Három napja az orosz Druzsba, azaz Barátság kőolajvezetéken már leállt egyszer az olaj szivattyúzása, miután egy ukrán dróntámadás jelentős károkat okozott benne.

Akkor az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték pihen, az olaj szivattyúzása teljesen leállt.

Később felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást a Közép-Európát ellátó kőolajvezeték ellen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter.

Két napja a miniszter közölte, hogy ismét érkezik az orosz energiahordozó a Barátság kőolajvezetéken. A gyors segítségért Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek mondott köszönetet, Kijevet viszont ismét figyelmeztette, hogy a magyar kormány elvárja, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást az ország energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen.

Az alaszkai és washingtoni tárgyalások környékére bőven jutott az új fellángolásból: az ukrajnai háborúban mindkét fél rendszeresen támadja a másik energia-infrastruktúráját, ami keményen meglegyintheti a közép-európai országokat is, köztük hazánkat.

A Barátság kőolajvezeték ukrán felrobbantása Budapesten felháborodást váltott ki, az oroszoktól viszont drónok szállította robbanóanyag érkezett válaszul, ami meg is tette a hatását.