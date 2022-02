Mint azt kedden megírtuk, az amerikai hatóságok letartóztatták a Bitfinex kriptotőzsdéről ellopott 119,756 bitcoin tisztára mosásával gyanúsított házaspárt, ahogy azt is, hogy a 2016-os támadáshoz köthető tárcából a bitcoinok útnak indultak. Ma már tudjuk, hogy ennek a hátterében a kormányzati szervek állnak.

Mivel az amerikai hatóságok az elkövetők nevét is közzétették, és ők igen erőteljes közösségi média jelenléttel rendelkeznek, ismerjük meg őket kissé. Ritkaság ugyanis, hogy 4 milliárd dollárnyi zsákmánnyal rendelkező bűnözők ilyen sok nyomot hagynak maguk után.

A házaspár női tagja, Heather Morgan volt különösen aktív az online térben, ő többek között a Forbes állandó szerzője is volt, kiberbiztonsági témában.

Bár a hatóságok a párt csak pénzmosással és nem magával a támadással gyanúsítják, azért van némi irónia abban, amikor arról ír, hogy mit javasolnak a szakértők, hogyan óvjuk meg üzletünket a kiberbűnözőktől. A magát a Twitteren többek között sorozatvállalkozóként, szoftver mint szolgáltatás befektetőként, szürrealista művészként és repperként leíró nő internetes jelenléte tényleg bámulatos. A közösségi média sem tud betelni a házaspár által hátrahagyott szürreális jelenetekkel.

Férje, Ilya Lichtenstein magát mint alkalmi varázslót írja le egy profiljában, és azt is tudni róla, hogy nagy macskabarát, LinkedIn profilja szerint pedig céget is alapított. Az Instagramon a páros esküvőjéről is láthatunk részleteket, míg Lichtenstein a Facebookon számol be arról, hogy

hogyan kérte meg barátnője kezét egy kreatív, többcsatornás marketingkampány keretében.

A pár élete most nyitott könyvként tárul hát elénk, de a legfőbb kérdés mégis csak az, hogy hogyan jutottak el hozzájuk a hatóságok. A The Daily Beast megkérdezte az Elliptic nevű, blokkláncon nyomzó cég társalapítóját, Tim Robinsont, aki szerint az buktathatta le őket, hogy a tisztára mosni kívánt pénz egy részét az Alphabay nevű darkwebes piactéren küldték keresztül, ám ezt az oldalt is lefoglalták, még évekkel ezelőtt a nyomozók. Ekkor juthattak Lichtenstein adataihoz és

mivel a blokkláncon történő tranzakciók nyilvánosak, ezért a páros hiába használt szofisztikált megoldásokat, a szálak végül elvezettek hozzájuk.

Fotó: Shutterstock

Az eset azt is bizonyítja, hogy szemben a kezdeti elképzelésekkel, a bitcoin és a kriptovaluták mégsem annyira névtelenek és lenyomozhatatlanok, mint az elterjedt velük kapcsolatban. A nyomozati iratok szerint a hatóságok még a kifejezetten a bitcoinnál erősebb anonimitást ígérő monerót is képesek voltak követni, igaz a lebukáshoz kellett, hogy Lichtenstein egy illegális piactérre a saját adataival regisztráljon. Valószínűleg az sem volt szerencsés döntés, hogy

a pénz mozgatásához használt többezer tárcához tartozó kulcsot a felhőben és nem offline tárolta.

Ennek feltörésével voltak képesek a nyomozók a lopott bitcoinok visszaszerzésére. További kérdés, hogy a lefoglalt bitcoinoknak mi lesz a sorsa, azt visszakapja-e az amerikai leányvállalattal nem rendelkező Bitfinex, mellyel kapcsolatban szintén folyik nyomozás?