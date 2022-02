Továbbra is az eladók dominálják a kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén (is), a BUX 5,8 százalékos mínuszba került kora délelőtt. A nap vesztese, ahogy arra számítani lehetett, az OTP: a bankpapírok árfolyama 11 százalékkal zuhant. A hétfőn reggel a negyedéves eredményszámairól és a 2022-es kilátásokról beszámoló Richter-papírok árfolyama 3,5 százalékkal került lejjebb. Az euró/forint kurzus visszajött a 372-es szintről, és újra 370 alatt zajlik a kereskedés. A DAX 2,2 százalékkal csökken, az amerikai határidős indexek pedig másfél százalékos mínuszban nyithatnak. Érdekesek a folyamatok az olajpiacon, a brent határidős ára alig emelkedik, az amerikai WTI viszont 4,4 százalékkal igyekszik a 100 dolláros hordónkénti ár felé (jelenleg még így is 96 dollár alatt kereskednek).