Remek negyedévvel zárta 2021-et a Richter – olvasható a hétfőn publikált negyedéves és éves gyorsjelentésben. Az értékesítési árbevétele 17 százalékkal 176 milliárd forint fölé nőtt, a szakértők 10-11 százalékos javulást vártak. Az értékesítéshez kapcsolódó költségek csupán 9 százalékkal növekedtek, így a bruttó fedezet valósággal kilőtt, 24 százalékkal 97 milliárd forintra emelkedett, szemben a 92 milliárd forintos várakozásokkal.

Mindezekből már borítékolható volt, hogy üzemi eredmény soron is nagyot alakít a társaság: ez a kiemelten figyelt eredménysor 28 százalékkal 42 milliárd forintra javult, míg elemzők 35-öt jeleztek előre. Hab a tortán, hogy a pénzügyi tevékenység is nyereséggel zárt (6 milliárd forint), így rekord negyedéves nettó eredménynek örülhetnek a részvényesek: a 46,5 milliárd forintos adózott profit a legoptimistább várakozásokat is messze felülmúlta és 115 százalékkal lett magasabb, mint a referenciaidőszakban. A teljes év főbb számai: 630 milliárd forint bevétel, 136 milliárdos üzemi profit (21,5 százalékos marzs) és 149 milliárd forint adózott nyereség.

2021-ben a forgalom kétszámjegyű mértékben bővült elsősorban a specialty portfóliónk robusztus növekedésének köszönhetően. A megrendelések kiszámíthatatlanul alakultak az év során és a szállítási lánc akadozásai is növekvő mértékben éreztették hatásukat, mivel a COVID-19 a korábbi várakozásokkal ellentétben hosszabb ideig maradt része életünknek. A költség oldali szükséges változtatásokat végrehajtottuk, míg a jövő portfóliójának kiépítéséhez elengedhetetlen kutatás-fejlesztési tevékenységeinket tovább folytattuk – értékelte a teljes évet Orbán Gábor, vezérigazgató.

Fotó: Róka László

A vezető készítmény (cariprazine) amerikai értékesítése utáni jogdíjakból és a hatóanyag szállításokért közel 98 millió dollár bevétele keletkezett a Richternek tavaly október és december között. A cariprazine 2021 év végére mindösszesen 47 országban volt elérhető világszerte, ideértve az Egyesült Államokat és Magyarországot is. Azon országok többségében, ahol létezik gyógyszertámogatási rendszer, a cariprazine felkerült a támogatott termékek körébe.

A nőgyógyászati termékek közül az Evra fogamzásgátló tapasz emelhető ki, a Janssentől megvásárolt eszközértékesítési jog már megmutatkozik a Richter árbevételében és a 8. számú termék lett az készítmény a forgalmi rangsorban.

A Richter 9,00 órakor sajtótájékoztatót tart, amelyről tudósítunk.