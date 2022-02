Úgy tűnik tévedtek azok, akik a kriptopiac szétesésétől tartottak, a számtalan piacra dobott coin következtében. Emellett azoknak sem lett igazuk – legalábbis mostanáig –, akik az infláció globális meglódulása miatt meredek bitcoin áremelkedést, és akár 100 ezer dollárig tartó ralit vizionáltak az idei év elejére.

Nem jött el az aranykor

A „nagykönyv”, az alap forgatókönyv szerint a fogyasztói árindex megugrása miatt eljöhetett volna a kriptopiac aranykora, ugyanis a hozamvadász befektetők, ugyan nagy volatilitás, és kockázat mellett, de reálisan számolva is bízhattak benne, hogy az inflációnál nagyobb prémiumot kapnak befektetéseik után, vagyis még a pénz elértéktelenedése közepette is reálhozamot termelnek nekik kriptopiaci eszközeik. Persze, az elmúlt hónapok bitcoin árfolyamgráfját nézve azonnal világossá válik, hogy ez nem így történt,

ugyanis míg november elején 67 ezer dollárt kellett fizetni a legnagyobb kriptodeviza egységéért, mára, – a nagy tőkebeáramlás helyett –, egészen 37 ezer dollár alá ereszkedett az árfolyam.

Fotó: Shutterstock

Az okokat a Fed – erős dollár – kockázatkerülés triumvirátusa körül érdemes keresni. Általános aranyszabály, hogy a dollár erősödése elszívhatja a vételi erőt a kriptopiacról, a Fed-szigorítás megkezdése, illetve a belengetett akár négy idei amerikai kamatemelés meg hosszabb távon is lendületet adhat a zöldhasúnak. Emellett a geopolitikai kockázatok sem éppen az extrém volatilis kriptopiac felé terelik a befektetőket. Az ukrán-orosz konfliktus körüli nyilatkozatháború, az esetleges fegyveres harc veszélye sokkal inkább a hagyományos, biztonságos menekülőeszközöket helyezi a befektetői gondolkodás középpontjába. Érdekes, hogy az arany árfolyamán egyelőre ez nem látszik. Tavaly sokan beszéltek arról, hogy újfajta menekülőeszköz lehet a Bitcoin, el is terjedt a digitális arany megnevezés, de a piaci árazás egyelőre egyáltalán nem támasztja alá a gáláns megnevezést.

Kimondhatjuk tehát, hogy a nagy januári átcsoportosításoknak, és az elmúlt hetek tőzsdei mélyrepülésének nem lett nyertese a kriptopiac, a befektetők nem bitcoinra cserélték le részvényeiket.

Alaptalan félelemek – szó sincs szétesésről

Változatlanul jellemző trend, hogy a Bitcoin mozgását követi a legtöbb kriptoeszköz. Ez egyhamar nem is változik meg, hiszen hiába dobtak piacra tavaly több ezer fajta eszközt, többhavi lejtmenet után ismét növelte piaci részesedését a Bitcoin. Míg októberben, rekordot elérve, a globális, csaknem 1700 milliárd dolláros kriptopiac 46 százalékát birtokolta a Bitcoin, ez az arány a két héttel ezelőtti 39 százalékról 42 százalékra nőtt a CoinMarketCap adatai szerint. Elemzők szerint a vezető eszköz térnyerésének oka a kockázatkerülés lehet, azaz a kisebb kriptopiaci szereplők még a bitcoinnál is nagyobb kilengéseket produkálnak, ami már a kriptohívők egy része számára sem hozza meg a vásárlási kedvet. Ugyanakkor Matthew Dibb, a Stack Funds kriptoforgalmazó cég vezérigazgatója attól tart, hogyha ez a trend tartóssá válik, akkor számtalan digitális eszközből elpárolog a likviditás, és megnehezül ezek kereskedhetősége.

Számtalan befektető csoportosította át portfóliója egy részét tavaly bitcoinba, ugyanis az erősödésről szólt az elmúlt év. Idén viszont sokkal körültekintőbb, és aktívabb kriptopiaci befektetés stratégiára lesz szükség

– mondta a Reutersnek az Arca digitális vagyonkezelő cég vezérigazgatója, Jeff Dorman.

Fotó: ANTOINE WDO

A Bitcoin többi kriptoeszközhöz mért stabilitását jól mutatják a januári árfolyamváltozások. Míg a vezető eszköz 20 százalékot esett, fő kihívója, az Ethereum 34 százalékos árfolyamveszteséget könyvelt el, a tavaly százszorosára ugrott Solana ára gyakorlatilag megfeleződött, a Polkadot 41 százalékot esett.

Az ethereum-gyilkos az új trónkövetelő?

A Solana kiemelkedő növekedésen, illetve még kriptós köröket is megdöbbentő zuhanáson van túl, ugyanakkor piaci kapitalizációja még mindig meghaladja a 28 milliárd dollárt, így a világ hetedik legnagyobb kriptoeszköze a CoinGecko szerint. A Solana rászolgált az ethereum-gyilkos becenévre is, ugyanis az ETH-hoz hasonlóan sikeresen használják nem helyettesíthető tokenekben (NFT), amelyek népszerűsége gyorsan nő – ezzel magyarázzák a JP Morgan elemzői népszerűségének robbanását. A BofA szakértői továbbmennek, egyenesen „digitális Visa”-ként beszélnek a Solanaról. Tény, hogy a Solana, még a többi digitális eszközhöz képest is spekulatív, így ha növekszik, az jót tehet a többi altcoin árfolyamának is – mondta Dibb, a Stack Funds vezérigazgatója. Megfigyelők szerint a versenyt az döntheti el, hogy mikor jelenik meg ténylegesen a több éve belengetett ethereum 2.0, amely kicsiszolja elődje hibáit, zöldebb, és olcsóbb is a használata. A kriptoközösség árgus szemekkel figyeli ennek elindítását, ami több év csúszás után idén valóban meg is történhet, jelentős átrendeződést hozva az egész digitális piacon.