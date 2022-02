Mintegy 120 ezer wETH-t – becsomagolt ethereumot – emeltek el az Ethereum és a Solana blokkláncokat összekötő Wormhole nevet viselő hídról a szerdáról csütörtökre virradó éjszakán – olvasható a The Conversation összefoglalójában.

A becsomagolt kriptozsetonok könnyebben mozgathatóak a különböző blokkláncok között, értékük azonban a mögöttes eszköz értékével azonos. Ezek az eszközök a decentralizált pénzügyi (DeFi) alkalmazások területén népszerűek és az úgynevezett okos szerződéseken alapuló alkalmazások is könnyebben tudják ezeket kezelni. Az ethereum mellett többek között a bitcoinból is készült ilyen.

A szerda éjjeli támadás a kriptóvaluták árfolyamát ugyan lejjebb taszította, ám a zsákmány értéke az ethereum esését követően is közel 320 millió dollár. Tekintve, hogy a blokkláncokon a tranzakciók visszafordíthatatlanok és az okos szerződések és a decentralizált alkalmazások tele vannak biztonsági résekkel, egyelőre még túlzásnak tűnik a kriptopénzek támogatói által megfogalmazott állítás, mely szerint ezek jelentenék a pénzügyek jövőjét.

Fotó: Shutterstock

A The Conversation beszámolója is emlékeztet a Chainalysis év elején kiadott jelentésére – melyről mi is beszámoltunk – mely szerint az elmúlt évben 3,2 milliárd dollár értékben loptak el hekkerek kriptót, ami a 2020-as érték ötszöröse.

Ennél is többet zsákmányoltak azonban a csalók, akik 7,8 milliárd dollárnak örülhettek.

Érdemes tehát a befektetőknek is megismerkedniük a kriptobűnözés technikáival, hiszen széleskörű, és egyre inkább terjedő jelenségről van szó. Noha mint az a fentiekből is kiderül, a lopás kevésbé gyakori, mint a csalás, érdemes ez ellen is felkészülni. A legtöbben centralizált kriptotőzsdén vásárolnak ilyen eszközöket, és azokat sokszor ott is tárolják. Ebben az esetben viszont

a vonzó célpontot nyújtó tőzsdék feltörése esetén mi is kárt szenvedhetünk,

ezért érdemes saját kriptotárcát is létrehoznunk, ha igazán biztosra akarunk menni, akkor külön hardverrel, melyet a források fogadása után lekapcsolunk az internetről. Ne feledjük, itt nincs betétbiztosítás.

Az ausztrál lap a helyi hatóságok csalásokról szóló kiadványa alapján pár típusjellegű trükköt is bemutat, amit mi is kibővítünk néhány közismert átveréssel.

Phising

A phising nem csak a kriptók világára jellemző, ebben az esetben a támadók hivatalosnak látszó üzenetben igyekeznek hozzáférést igényelni pénzügyeinkhez, legyen szó hagyományos vagy kriptodevizáról, de kérhetnek pénz azért is, hogy a – valójában nem létező – nyereményünkhöz, díjunkhoz hozzáférjünk.

Befektetési csalások

A befektetési csalások kapcsán a lap azokat emeli ki, melyek során az elkövetők valódi kereskedelmi platformra hasonlító oldalt hoznak létre, melyeket kamu hirdetésekkel és hírességekkel reklámoznak. Ennek a szofisztikáltabb változata, amikor több csaló is ír vagy hívást kezdeményez az áldozat felé, legitim szervezet látszatát keltve. Miután a digitális eszközök megérkeznek a platformra, sokszor még kereskedni is lehet, ám kivenni már nem lehet a nyereséget. Mindeközben a kifizetés halogatása során további összegeket kérnek díjakra vagy adókra hivatkozva.

Románc csalás

A lap által idézett harmadik módszer szintén nem kifejezetten a kriptodevizák világát jellemzi, bár azok anonimitása miatt ott is kifejezetten terjed. Ez az átverés társkereső oldalakon indul, ahol a hamis profillal csapdába csalt áldozatot először kifejezetten romantikus, ám kizárólag online kommunikációval hálózzak be, majd egyre több kisebb nagyobb anyagi jellegű kérés érkezik, különféle indoklásokkal.

Pumpáld és dobd el

A fentebb ismertetett megoldások mellett azonban a kriptók világa számos olyan trükköt is visszahozott, amik a szabályozott értékpapírok világában már illegálisak, nem véletlenül. Az árak mesterséges felhajtása, majd a növekedésre hivatkozva a mögöttes eszköz további reklámozása, majd a valójában értéktelen kriptoeszköz eladása a kisbefektetők számára egy gyakori jelenség, mely ellen az sem jelent védelmet, ha a projekt mögött olyan megbízható kockázati tőkebefektetők állnak, mint például az Andreessen Horowitz.

Szőnyegkirántás

Ehhez hasonló kriptocsalás az, amit szőnyegkirántásnak neveznek, amikor a projekt mögött állók valószerűtlen ígéretekkel csábítják a balekokat, majd egyszer csak eltűnik az egész befektetés a webes felületekről. Ezek között sokszor egészen nyilvánvalóan képtelenségek ígérő, hagyományos piramisjátékra emlékeztető, túl szép, hogy igaz legyen befektetések szerepelnek. Ezt gyakran kombinálják a hasonlósági csalással, melynek során direkt meghatározott kisebbségek nevében szólítják meg az áldozatokat.

A kriptotranzakciók visszafordíthatatlansága és az okos szerződések sérülékenységei miatt persze további átverések is léteznek. A különböző projektek fejlesztői sokszor adnak ajándékot az áldozatoknak, mely azonban egyfajta számítógépes vírusként működik. A mostanában számos híresség által is reklámozott NFT-k között van, amit az áldozat tárcájába helyeznek és bármilyen interakció hatására – tehát törlés esetén is – átutalja a tárca tartalmát az elkövetőnek.

Ne feledjük, ez egy szabályozatlan piac, ahol jogorvoslatra nincsen lehetőség, az árak könnyedén manipulálhatóak és a befektetők a korábbi szédületes növekedés megismétlésének vágyával érkeznek, ezért hajlamosak figyelmen kívül hagyni az intő jeleket. Nem csoda, hogy a csalók számára ez aranybányát jelent, ezért érdemes fokozottan odafigyelni, ha ilyen eszközök vásárlása mellett döntünk.