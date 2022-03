Mielőtt Oroszország megszállta Ukrajnát, az amerikai tisztviselők összeállítottak egy listát az orosz bankokról, mint lehetséges szankciós célpontokról. A Wall Street Journal úgy értesült, hogy eredetileg a Gazprombank is a fekete listán volt. Végül Oroszország harmadik legnagyobb bankját mégsem érintik a szankciók.

A Gazprombank attól különleges, hogy a világ egyik legnagyobb földgázexportőrének, a Gazpromnak a pénzügyeit intézi, kulcsszerepe van a nemzetközi gázkereskedelemben. Bár a pénzintézet Vlagyimir Putyin elnök közeli munkatársaival is üzletelt, s pénzmosási ügyekbe is belekeveredett Európában. Ám az Európai Unió diplomatái mégis mindent megtettek, hogy a Gazprombank kimaradjon a szankciókból. Így is történt. A gázbankot végül nem vágták le a nemzetközi Swift rendszerről. Ami annyiban nem meglepő, hogy az EU tavaly a földgáz 45 százalékát importálta Oroszországból, közel 70 milliárd dollár értékben.

Az amerikai tőzsdei lap emlékeztet, hogy az 1998-as orosz államcsőd idején is a Gazprombank vette át a külföldi országokkal kötött gázexport-szerződések többségét. A Gazprombank több nagy nyugati bankkal is közvetlenül össze van kapcsolva, ami lehetővé teszi dollár, euró és más devizák mozgatását az orosz ügyfelek nevében. A Gazprombank tőzsdén jegyzett „levelezőbankjai” közé tartozik a JPMorgan Chase, a Deutsche Bank, a Bank of New York Mellon és a Commerzbank.

Fotó: Bloomberg

Néhány bankot most nyitva hagyunk, hogy lehetővé tegyük a gázfizetéseket, de ez azt is jelenti, hogy a csatornák nyitottak más kifizetésekre is – mondta a Wall Street Journalnak Cari Stinebower, a washingtoni Winston & Strawn ügyvédi iroda partnere, a szankciókat végrehajtó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal korábbi tisztviselője. Hozzátéve: Irán és Venezuela példája is megmutatta, hogy a bankok mestereivé váltak a fedőcégeknek és a tranzakciók rétegezésének, így szinte lehetetlen megmondani, hogy kik az átutalások végső kedvezményezettjei.

Jelenleg Oroszországot a Gazprombank kapcsolja össze a nyugati pénzügyi rendszerrel. Európában Luxemburgban, Svájcban és Cipruson vannak irodái, ahol a klasszikus pénzügyi szolgáltatások mellett, magánrepülőgépek és jachtok finanszírozását is kínálja. Míg Oroszországban az egyik legnagyobb lakossági bank, több mint 3 millió ügyféllel.