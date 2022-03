Az alapanyagok hirtelen drágulását máris érvényesítik áraikban a villanyautó-gyártók: a Tesla a honlapján jelentette be, hogy a városi terepjárója, a Model Y és a Model 3 LR szedán az amerikai piacon ezer, a kínain 1582 dollárral lesz drágább. Hozzátartozik, hogy a Tesla olyan sűrűn emelgeti autóinak árát, mint a magyar pék a kenyérét.

Fotó: DYCJ

A cég Amerikában tavaly tizenkétszer drágított, akkor a beszállítási gondokra hivatkozva és a pandémiát követő kiugró keresletet látva gond nélkül megtehette ezt. A SUV ára tavaly húsz, a szedáné 10,6 százalékkal kúszott feljebb, miközben a Tesla sorra döntötte a nyereségrekordokat.

Amerikában legolcsóbb Tesla alapára már csak meghaladja 45 ezer dollárt, ugyanez a Model 3-as kínai kivitelben 43,5 ezer dollárért vihető haza.

Egy elektromos autó árában az akkumulátor 35-40 százalékot képvisel, és az orosz-ukrán háború épp az ezeket alkotó nyersanyagok árán dobott hatalmasat. Főleg azokén, amelyeknek a kitermelését és feldolgozását érinti a háború. Greg Miller, a Benchmark Mineral Intelligence elemzője szerint már ott tartunk, hogy az akkumulátor-technológia fejlődésével és a tömeggyártással elérhető megtakarításokat felemészti az alapanyagok drágulása.

Idén trendforduló lesz, a lítiumakkuk átlagára emelkedni fog – mondta Miller, hozzátéve, hogy a villanyautó-gyártást érzékenyebben érinti az alapanyag-drágulás, épp ezért a belső égésű motorokkal szerelt járművekhez mért árkiegyenlítődésük menetrendje is csúszást szenved, ahogy az átmenet is a klímakímélőbb modellek irányába. Az árkülönbözet Amerikában most 35 százalék, a villanyautók átlagára 63 ezer dollárnál jár.

A lítium ára megduplázódott az idén, az alumínium és a nikkelé történelmi csúcsra hágott a héten elején és ezeket az extraköltségeket az autógyártóknak érvényesíteniük kell áraiban, ha nem akarják tétlenül szemlélni marzsaik erózióját.

A világ autógyártása most gyorsított menetben próbálja beszerzési forrásait függetleníteni Oroszországtól,

például leválni az elektróda minőségű nikkel globális kínálatának ötödét adó Norilszk Nikkelről.

Az alkalmazkodás egyelőre nem ütközik fizikai korlátokba, az orosz nyersanyagszállításokat ugyanis legfeljebb Putyin függesztheti fel, azokra nem vonatkoznak a nemzetközi szankciók. Ukrajna is kulcsszereplő, a csiptechnológiához szükséges neongáz felét ott gyártják, az Odessza melletti Cryoin üzemeiben. A cég tartalékai március végéig tartanak ki, s ha nem bombázzák le, addig az üzem is termelni fog.