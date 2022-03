Alaposan megkavarta a lapokat a tőkepiacokon az ukrajnai háború, a piaci hangulat pedig a konfliktus kirobbanása óta kiszámíthatatlan. Az országok és az egyes vállalatok is egyre-másra jelentik be a gazdasági lépéseket az orosz piac ellen. Ilyen környezetben pedig jól teljesíthetnek a nem jelentős orosz kitettséggel rendelkező defenzív részvények. Közülük is érdekesek lehetnek a diszkont kiskereskedelmi üzletláncok részvényei is, mint például a Carrefour. A részvény nagyot megy az idei évben, és a háború kirobbanása óta a gyenge hangulatban felülteljesíti a piacokat, de a minapi nagy felpattanásban is szépen tudott erősödni.

A kiskereskedelmi szektorban érdekes most a helyzet. Egyrészt a koronajárvány lecsengése újra átrajzolja a fogyasztói szokásokat, a vásárlók újra nagyobb arányban térnek vissza az üzletekbe, és az online értékesítés aránya csökkenni látszik. Így a piac az online fókuszú kiskereskedők felől, mint mondjuk az Ocado vagy Hellofresh, a hagyományos (vagy legalábbis hibrid) szereplők javára változik. Emellett az emelkedő infláció és a gazdasági bizonytalanságok is hatással vannak a vásárlói viselkedésre, friss piackutatási adatok szerint az olcsóbb diszkontláncok irányába tolódik a kiskereskedelmi forgalom, ebből pedig szintén jól jöhet ki a Carrefour.

A Carrefour az utóbbi időszakban látványosan kiemelkedik a piacokon, az idei évben több mint 9 százalékot emelkedett az árfolyama, miközben a STOXX 600 index nagyjából 10 százalékkal visszaesett. A fenti folyamatok kedveznek a cégnek, ráadásul az értékeltség sem olyan magas, az előretekintő P/E ráta 10 körüli, és az alacsony értékeltség is egyre jobban számít a befektetőknél. A Carrefournál az osztalék sem rossz, 52 centet fizetnek ki az idei évben részvényenként, amely 3 százalék körüli éves hozamnak felel meg. Emellett pedig egy részvényvisszavásárlási program is fut a társaságnál.

Az árfolyamgrafikon technikai képe is látványos, december eleje óta egy meredeken emelkedő trendvonal rajzolódik ki, amelyet csak átmenetileg tudott letörni az árfolyam, és tegnapra újra a fontos szintek fölé került. További emelkedés esetén pedig már az éves csúcsdöntés sem lenne messze. A részvénnyel kapcsolatban egyébként azt is érdemes figyelemmel kísérni, hogy lesz-e új fejlemény a lehetséges Auchan-nal való fúzióban.