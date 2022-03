A reggeli gigaveszteség hétköznapi gyengüléssé szelídült hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén az európai indexek mozgásával párhuzamosan.

Fotó: Shutterstock

A nap végére a Mol például nemhogy csak pusztán ledolgozta korábbi markáns visszaesését, hanem végül 3,7 százalékos pluszban, 2604 forinton zárt.

Pénteki záróértéke felett – hacsak 0,1 százalékkal is –, kereken 400 forinton búcsúzott a kereskedéstől a Magyar Telekom is.

A Richter és az OTP ugyan rendre 3,3, illetve 3,8 százalékot veszített értékéből, ám mégis micsoda különbség ez napi mélypontjukhoz, a közel 9 százalékos mínuszokhoz képest. A bankpapír 10 015 forinton, míg a gyógyszerrészvény 6720 forinton hagyta el a parkettet.

A BUX főleg a fenti változások eredőjeként 0,9 százalékkal, 39 883 pontra süllyedt.

A hazai részvénypiac azonnali forgalma megközelítette az 52,4 milliárd forintot.

A kisebb kapitalizációjú papírok közül 1,4 százalékkal, 729 forintra emelkedett a 4iG jegyzése. A technológiai cég újdonsült német résztulajdonosa, a Rheinmetall hadiipari vállalat is folytatta diadalmenetét Frankfurtban, lapzártáig 4,5 százalékkal erősödve. A forint is megjárta délelőtt a poklokat, már a 400 forintos euró árfolyam is kézzelfogható közelségbe került. Estére ugyanakkor végül 394 forint alá került az euró/forint, míg a dollárért 362,8 forintot adtak.