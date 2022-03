A háborús fejlemények dacára emelkedni tudtak a szerdán a nyugat-európai tőzsdék, Londontól Párizsig másfél-két százalékos pluszt könyvelhettek el a vezető indexek.

Bár a keddihez hasonlóan szerdán is drámai hangulatban indult a kereskedés a pesti parketten, a háború okozta bizonytalanságok dacára erősödéssel zárt a BÉT is. A BUX részvényforgalma most is kiugró, 72 milliárd forint volt, ám az első számú részvénykosár 2,7 százalékos emelkedés mellett sem tudott visszakapaszkodni 40 ezer pont fölé. Az OTP ugyanakkor hullámzó teljesítményt és 1,2 százalékos emelkedést követően 120 forinttal ismét 10 ezer forint fölé került.

A nap sztárja a tíz százalékos ralit bemutató Richter volt, a gyógyszergyártó papírjai így egészen 7250 forintig erősödtek vissza a keddi zuhanás után. A Mol ezzel szemben mindössze 0,2 százalékkal araszolt feljebb, 2488 forintig, míg a Magyar Telekom 0,1 százalékot veszítettek piaci értékükből, így 403,5 forinton búcsúztak a parkettől.

A forint szerdán új történelmi mélypontra, 383 forintra zuhant az euróval szemben,

és bár a nap végére némileg javított a hazai fizetőeszköz, az eurót a tőzsdezáráskor is 381 forint felett jegyezték, ami bő egy százalékos leértékelődést jelent.