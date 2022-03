Az idei első negyedévben 34 százalékot emelkedett az S&P GSCI index, ami a nemesfémektől az állatállományig terjedő széles spektrumon képezi le a határidős termékek árazását az árupiacokon. Ilyen meredek negyedéves pályára 1990 óta nem volt példa.

Az amerikai nyersolaj ára 43 százalékkal emelkedett hordónként a tavalyi év vége óta, s az energiapiac árhullámai más árucikkekre is átterjedtek. A búza idén 33 százalékot ment, de a kukorica is ára is 24 százalékkal került feljebb. Miközben csúcsokat döntött az alumínium, a réz, a nikkel és a palládium ára.

A mostani rali megfejeli a tavalyi árupiaci fellendülést, amit a pandémiás korlátozásokat követően felívelő kereslet, a beszűkült kínálat, az ellátási láncok szakadozottsága és a kedvezőtlen időjárás hajtott.

Az inflációs félelmek is az árupiacokat fűtik. Mert az áruk vonzó fedezetet kínálnak az emelkedő árakkal szemben. Ráadásul, a határidős árazás is bikapiaci jeleket mutat, mert most a befektetők arra számítanak, hogy a piacok alulkínált állapotba kerülhetnek.

Ám az árupiaci rali hirtelen összeomolhat, ha Oroszország és Ukrajna egyezségre jut, vagy ha az Irán elleni szankciókat enyhítik, s több olaj ömlik a piacra. Elemzők attól is tartanak, hogy a fogyasztók az infláció miatt visszafogják vásárlásaikat. És a járvány is vehet újabb fordulatot Kínában a koronavírusos esetek számának növekedése már most is rontja a keresleti kilátásokat.