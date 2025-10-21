Melegebb égtájakra utaznak a magyarok az őszi szünetben

Az idei őszi szünetre látványosan megugrott a magyar utazók érdeklődése a melegebb desztinációk iránt. A városok közül a legnagyobb növekedést Sharm El Sheikh érte el, ahová több mint ötszörösére emelkedett a foglalások száma. Jelentősen nőtt a ciprusi Páfosz, valamint a Brüsszel és Párizs iránti kereslet is – számolt be portálunknak az egyik utazásszervező.

Az idei őszi szünet nyertese Egyiptom a magyarok úti célját tekintve / Fotó: Kiwi.com

Ez a top 10 külföldi úti cél az őszi szünetben

Idén egészen hosszúra nyúlik az őszi szünet, október 23-tól november 2-ig tart. Talán ennek is köszönhető, hogy rengetegen indulnak el külföldre is ezekben a napokban. Összesen 28 százalékkal több repülőjegyet vettek a Kiwi.com portálján keresztül a magyarok erre az időszakra, mint tavaly ugyanekkor – jelezte a Kiwi.com a Világgazdaságnak.

Adataik szerint a repülővel utazók az őszi szünetben átlagosan 5,3 napot töltenek választott úti céljukon, de sokan kihasználják a hosszú szünetet, hiszen tízből négyen 4-10 napos vakációra repülnek el.

A Kiwi.com szerint a magyar utazók körében a top 10 repülős úti cél között

Spanyolország,

Olaszország,

az Egyesült Királyság,

Görögország,

Portugália,

Törökország,

Németország,

Franciaország,

Málta

és Egyiptom szerepel.

Jelentős forgalombővülés figyelhető meg továbbá Hollandia, Belgium, Lengyelország, Svájc, Marokkó és Bulgária felé is. A leglátogatottabb városok között ezúttal is Barcelonát, Londont, Rómát, Milánót, Máltát, Athént, Tenerifét, Barit, Alicantét és Malagát találni.

Ezek a repülőjegyárak fogadták az őszi szünet idejére az utazókat

A társaság a Világgazdaságnak elmondta: a repülőjegyek átlagára 180 euró, vagyis mintegy 70 ezer forint körül alakult az őszi szünet időszakában.

A rövidebb, 1500 kilométeren belüli utak esetében 134 eurót, forintban mintegy 52 ezret fizettek az utazók, a közepes, 1500–4000 kilométer közötti távokra 199 eurót, vagyis csaknem 78 ezer forintot, míg a 4000 kilométernél távolabbi desztinációkra 569 eurót fizettek átlagosan az utasok, vagyis 222 ezer forintot kértek a repülőjegyekért fejenként.

A repülőjegyárak éves összevetésben 12 százalékkal emelkedtek, a nyári időszakhoz képest viszont mindössze 4,5 százalékos drágulás látható a jelenlegi árakban – közölte a társaság.