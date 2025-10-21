Melegebb égtájakra utaznak a magyarok az őszi szünetben
Az idei őszi szünetre látványosan megugrott a magyar utazók érdeklődése a melegebb desztinációk iránt. A városok közül a legnagyobb növekedést Sharm El Sheikh érte el, ahová több mint ötszörösére emelkedett a foglalások száma. Jelentősen nőtt a ciprusi Páfosz, valamint a Brüsszel és Párizs iránti kereslet is – számolt be portálunknak az egyik utazásszervező.
Ez a top 10 külföldi úti cél az őszi szünetben
Idén egészen hosszúra nyúlik az őszi szünet, október 23-tól november 2-ig tart. Talán ennek is köszönhető, hogy rengetegen indulnak el külföldre is ezekben a napokban. Összesen 28 százalékkal több repülőjegyet vettek a Kiwi.com portálján keresztül a magyarok erre az időszakra, mint tavaly ugyanekkor – jelezte a Kiwi.com a Világgazdaságnak.
Adataik szerint a repülővel utazók az őszi szünetben átlagosan 5,3 napot töltenek választott úti céljukon, de sokan kihasználják a hosszú szünetet, hiszen tízből négyen 4-10 napos vakációra repülnek el.
A Kiwi.com szerint a magyar utazók körében a top 10 repülős úti cél között
- Spanyolország,
- Olaszország,
- az Egyesült Királyság,
- Görögország,
- Portugália,
- Törökország,
- Németország,
- Franciaország,
- Málta
- és Egyiptom szerepel.
Jelentős forgalombővülés figyelhető meg továbbá Hollandia, Belgium, Lengyelország, Svájc, Marokkó és Bulgária felé is. A leglátogatottabb városok között ezúttal is Barcelonát, Londont, Rómát, Milánót, Máltát, Athént, Tenerifét, Barit, Alicantét és Malagát találni.
Ezek a repülőjegyárak fogadták az őszi szünet idejére az utazókat
A társaság a Világgazdaságnak elmondta: a repülőjegyek átlagára 180 euró, vagyis mintegy 70 ezer forint körül alakult az őszi szünet időszakában.
A rövidebb, 1500 kilométeren belüli utak esetében 134 eurót, forintban mintegy 52 ezret fizettek az utazók, a közepes, 1500–4000 kilométer közötti távokra 199 eurót, vagyis csaknem 78 ezer forintot, míg a 4000 kilométernél távolabbi desztinációkra 569 eurót fizettek átlagosan az utasok, vagyis 222 ezer forintot kértek a repülőjegyekért fejenként.
A repülőjegyárak éves összevetésben 12 százalékkal emelkedtek, a nyári időszakhoz képest viszont mindössze 4,5 százalékos drágulás látható a jelenlegi árakban – közölte a társaság.
A TUI szerint is a melegebb égtájak a legvonzóbbak ilyenkor
Nem csak párok utaznak azonban: a TUI októberi adatai szerint a tavalyihoz képest közel 20 százalékkal emelkedett a családi foglalások száma az őszi szünet időszakára. A legtöbben Törökországban töltik az őszi szünetet, a Budapestről induló antalyai járatok ekkorra szinte már teljesen megteltek.
Sokan készülnek az Égei-tenger partján fekvő Izmirbe is. Ciprus az elmúlt évhez képest látványos növekedést mutat, míg Egyiptom továbbra is stabilan a kedvencek között szerepel. A távolabbi úti célok közül idén a Maldív-szigetek, Tanzánia és az Egyesült Arab Emírségek iránt nőtt a kereslet. A TUI saját statisztikái szerint a vendégek 56 százaléka all inclusive szállást foglal, és átlagosan fejenként 1140 eurót (445 ezer forintot) költ egy őszi nyaralásra.
„Örömmel látjuk, hogy a tavalyi évhez képest két számjegyű növekedést értünk el a vendégszámban erre az őszi időszakra” – nyilatkozta Taskár Tamás, a TUI Magyarország értékesítési vezetője.
Átalakuló szokások
Az idei ősz egyik leglátványosabb turisztikai trendje, miként lapunk korábban megírta, a Z generáció utazási szokásainak átalakulása. Az Airbnb adatai szerint 26 százalékkal nőtt a fiatalok utazás iránti kereslete az előző évhez képest, és egyre többen veszik elő az útlevelüket, hogy hosszabb, nemzetközi utakat tegyenek meg, szemben az Y generáció rövidebb, többnyire belföldi kiruccanásaival.
A fiatalok több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont. Nem utolsósorban a főszezon és az utószezon közötti időszak olcsóbb repülőjegyei és szállásai miatt, amellett, hogy ilyenkor mindenhol csökken a turistatömeg is.